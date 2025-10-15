Sénégal: Alioune Dione salue la 'confiance renouvelée' et l'accompagnement de la BID au gouvernement

Dakar — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, s'est réjoui de la confiance renouvelée et de l'accompagnement constant de la Banque islamique de développement (BID) au gouvernement du Sénégal, tout en espérant la continuité de ce partenariat.

"Votre confiance renouvelée en notre pays et votre vision partagée du développement ouvrent une nouvelle ère prometteuse pour la finance islamique inclusive au Sénégal. Je reste convaincu que la BID continuera d'accompagner le Sénégal (...)", a-t-il indiqué, à Diamniadio, lors d'une cérémonie de signature de conventions et accords entre la BID et les institutions de Microfinance du Sénégal.

Dans un discours transmis à l'APS, le ministre a assuré que cette signature marque "une étape cruciale" dans le partenariat stratégique entre la République du Sénégal et la Banque islamique de développement (BID).

Il a salué "l'accompagnement constant de la BID", mais aussi "sa vision alignée sur les aspirations au développement de notre pays et sa confiance renouvelée envers le Sénégal".

Le ministre a rappelé que la BID finance les Institutions de microfinance (IMFS) et celles-ci, à leur tour, accompagnent les coopératives qui transforment "notre économie réelle".

"C'est cette chaîne vertueuse que nous activons ensemble aujourd'hui. Au-delà du financement, notre vision est de créer des chaînes de valeur solidaires. C'est là qu'intervient notre initiative phare des Coopératives productives solidaires (CPS)", a-t-il expliqué.

"Nous attendons de nos IMFS partenaires qu'elles ne soient pas de simples pourvoyeuses de prêts, mais des accompagnatrices de ces coopératives. L'enjeu est de financer, via les instruments de la finance islamique, des unités de production, de transformation et de commercialisation qui ancrent la richesse dans nos territoires et créent des emplois durables", a ajouté Alioune Dione.