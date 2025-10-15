Sénégal: Alioune Dione salue la 'confiance renouvelée' et l'accompagnement de la BID au gouvernement

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, s'est réjoui de la confiance renouvelée et de l'accompagnement constant de la Banque islamique de développement (BID) au gouvernement du Sénégal, tout en espérant la continuité de ce partenariat.

"Votre confiance renouvelée en notre pays et votre vision partagée du développement ouvrent une nouvelle ère prometteuse pour la finance islamique inclusive au Sénégal. Je reste convaincu que la BID continuera d'accompagner le Sénégal (...)", a-t-il indiqué, à Diamniadio, lors d'une cérémonie de signature de conventions et accords entre la BID et les institutions de Microfinance du Sénégal.

Dans un discours transmis à l'APS, le ministre a assuré que cette signature marque "une étape cruciale" dans le partenariat stratégique entre la République du Sénégal et la Banque islamique de développement (BID).

Il a salué "l'accompagnement constant de la BID", mais aussi "sa vision alignée sur les aspirations au développement de notre pays et sa confiance renouvelée envers le Sénégal".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a rappelé que la BID finance les Institutions de microfinance (IMFS) et celles-ci, à leur tour, accompagnent les coopératives qui transforment "notre économie réelle".

"C'est cette chaîne vertueuse que nous activons ensemble aujourd'hui. Au-delà du financement, notre vision est de créer des chaînes de valeur solidaires. C'est là qu'intervient notre initiative phare des Coopératives productives solidaires (CPS)", a-t-il expliqué.

"Nous attendons de nos IMFS partenaires qu'elles ne soient pas de simples pourvoyeuses de prêts, mais des accompagnatrices de ces coopératives. L'enjeu est de financer, via les instruments de la finance islamique, des unités de production, de transformation et de commercialisation qui ancrent la richesse dans nos territoires et créent des emplois durables", a ajouté Alioune Dione.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.