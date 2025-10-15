Sénégal/Mauritanie: Cette victoire est dédiée au peuple sénégalais, dit le coach adjoint Teddy Pellerin

Dakar — La victoire de l'équipe nationale de football devant la Mauritanie (4-0) constitue une manière de "remercier le peuple sénégalais", a déclaré mardi le coach adjoint Teddy Pellerin, relevant que cette qualification est inscrite dans la continuité des performances de l'équipe du Sénégal.

"C'est dans la continuité de ce que nous faisons depuis ces dernières trêves internationales. C'est à dire respecter notre plan de jeu, avoir une forte possession et rester équilibrés. On savait qu'il nous fallait qu'un point, mais au-delà de ce point, il nous paraissait logique qu'on aille chercher la victoire par respect au peuple sénégalais", a dit Pellerin en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé (4-0) celle de la Mauritanie, mardi, se qualifiant pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Les Lions n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier pour le Mondial 2026. Mais ils étaient décidés à tenir leur rang devant leur public dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son épouse.

Le Sénégal domine le classement du groupe B des qualifications avec sept victoires et trois matchs nuls. Cerise sur le gâteau, les Lions sont invaincus depuis 26 matchs.

Selon le technicien français , le Sénégal a la "chance "d'avoir un réservoir de joueurs très compétitifs.

Il a salué la prestation des Lions durant les derniers matchs dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

"C'est un tournoi qui a été très long car le règlement pour les qualifications a changé. Ça a augmenté le nombre d'adversaires. On a fini avec cinq victoires lors des cinq derniers matchs . Cela nous a permis de passer de la troisième à la première place", a analysé l'adjoint de Pape Thiaw.

"Cette victoire permet d'engranger de la confiance et de construire ce groupe de qualité afin d'aborder la CAN (Coupe d'Afrique des nations) qui est une compétition différente", a fait remarquer Teddy Pellerin.