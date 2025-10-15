Sénégal: Mondial 2026 - Des supporters survoltés portent les Lions à la qualification

Dakar — Le public sénégalais s'est déplacé en masse, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (Dakar) pour assister au dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans une ambiance survoltée, les supporters ont manifesté un formidable engouement pour pousser les Lions vers la victoire et la qualification.

Le boycott annoncé par certains supporters pour protester contre le prix élevé des billets semble désormais complètement oublié, car l'appel de la patrie et l'amour pour l'équipe nationale ont été plus forts, et le public sénégalais a massivement répondu présent pour ce match crucial.

Dès l'après-midi, les quais du Train express regional (TER) ont été envahis par une foule de supporters pour la plupart vêtus du maillot blanc de l'équipe nationale, enthousiastes et impatients de rejoindre le stade. À bord du train, la discussion au sujet du match a animé tout le trajet, témoignant d'une ferveur intacte malgré les débats autour du coût des places, de la disponibilité du stade, des accréditations pour la presse...

Sans doute touchés par le geste de certains joueurs de l'équipe nationale et du coach Pape Thiaw qui avaient annoncé acheter des billets pour les supporters, les fans des Lions ont montré leur soutien en grand nombre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la descente du TER, des centaines de supporters sénégalais se sont rués vers les bus Dakar Dem Dikk mis affrétés pour rallier le stade Abdoulaye-Wade. Une mobilisation incroyable dont l'ampleur a, peut-être, dépassé toutes les attentes.

Ces supporters sont venus s'ajouter aux queues formées devant les différentes entrées du stade, qui s'étendaient sur plusieurs dizaines de mètres. Une foule énorme, bravant la vague de chaleur qui a envahi le pays en ce mois d'octobre, s'est ruée vers Diamniadio pour la der d'un tournoi époustouflant et à rebondissements.

Habillés aux couleurs nationales, bandeaux autour de la tête et du poignet, drapeaux entre les mains et les sifflets à la bouche : les supporters ont, sans répit, fait monter l'ambiance de plusieurs crans, à mesure qu'approchait le coup d'envoi du match.

Une ambiance enfiévrée a régné dans cet écrin sportif rappelant, par l'enjeu et un peu l'atmosphère, le dernier match mémorable des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre l'Égypte. Cette rencontre marquait le premier match officiel du Sénégal dans ce stade, le 29 mars 2022. Les Lions s'étaient imposés devant des Pharaons hués et criblés de rayons lumineux.

Cette ambiance unique aux alentours du stade n'était qu'un avant-goût de l'atmosphère incroyable et bouillante qui se préparait à l'intérieur du stade et dans les gradins.

La magie émanant de la communion envoûtante entre le douzième Gaindé, le "Allez Casa", le "Lebougui" et les supporters du jour, a opéré dans la prestation et la performance des hommes de Pape Thiaw.

À leur entrée sur le terrain pour l'échauffement, les joueurs sénégalais ont eu droit à une véritable ovation, qui les dopera pendant tout le match.

Lorsque le fantastique public sénégalais a fini de chanter l'hymne national à gorges déployées, la température est montée encore d'un cran, dans les tribunes. Les tam-tam et les tambours résonnèrent de plus belle.

Cependant, les milliers de spectateurs n'avaient pas pour mission que de stimuler les joueurs du Sénégal. Ils devaient aussi à tout prix déstabiliser l'adversaire, la Mauritanie, surtout lorsqu'elle a commencé à montrer des ambitions inquiétantes.

Les chants, les applaudissements et les acclamations ont accompagné les moindres gestes de l'équipe nationale. Le public savait déjà qu'il avait un rôle essentiel à jouer dans ce match pour une victoire et une qualification à une quatrième Coupe du monde.

Un rôle qu'ils ont fièrement tenu.

Les Mourabitounes de la Mauritanie se sont montrés solides, tout au long de la première mi-temps, gênant par moments, l'inspiration sénégalaise portée depuis quelques matchs par Iliman Ndiaye étouffé un temps.

Ce public, souvent exigeant, s'est montré patient. Une patience qui sera récompensée à la 46mn par personne d'autre que le meilleur joueur du Sénégal, Sadio Mané, qui a sorti un coup franc sublime des grands jours de "Nanthio".

Le but arrivé peu avant la mi-temps a soulagé les supporters qui n' ont jamais baissé le rythme jusqu'au coup de sifflet final.

La deuxième période a été une confirmation de la domination du football sénégalais sur celui de la Mauritanie. 12 victoires en 15 rencontres.

Dans son match, Sadio Mané va inscrire son doublé, au grand bonheur du public, répondant ainsi à ceux qui semblaient l'enterrer.

Les Lions du Sénégal électrisés par des supporters survolés n'ont plus fait de cadeau à l'équipe visiteuse.

Iliman Ndiaye servi par Nicolas Jackson triple la mise à la 64e mn. Un but qui récompense la belle campagne au Mondial du footballeur d'Everton (Angleterre).

Auteur de l'unique but à l'aller et entré à la 78e mn, Habib Diallo porte la marque à 4, sur une remise d'Ismaila Sarr, à la 85e mn.

Rassuré par ce large succès qui se dessine et une qualification à une quatrième Coupe du monde, le public a commencé à quitter les gradins pour aller exulter dans les rues de Diamniadio.

Plusieurs supporters ont attendu dehors pour ovationner le bus transportant les joueurs de l'équipe nationale qui peuvent faire leur retour en club, après une mission accomplie.