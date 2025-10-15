Sénégal: Un record d'invincibilité pour les Lions du Sénégal, 26 matchs sans défaite

Dakar — Le Sénégal a obtenu sa quatrième qualification en phase finale de la Coupe du monde, celle obtenue ce mardi étant accompagnée d'une impressionnante série de 26 matchs sans défaite des Lions.

En même temps, le Sénégal détient la plus longue invincibilité en cours du football mondial, devant l'Afrique du Sud (25 matchs) et l'Espagne (24 matchs).

La dernière défaite de l'équipe nationale du Sénégal a eu lieu le 12 septembre 2023 à Dakar. Les Lions s'étalent inclinés devant les Verts d'Algérie, 0-1. C'était un match amical. Un revers contre l'adversaire, qui avait déjà battu le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, en Égypte (1-0).

L'Algérie est l'équipe qui a obtenu le plus grand nombre de victoires contre le Sénégal au cours des dix dernières années : 5.

Contre les Algériens, les Lions, eux, se sont contentés d'un match nul, 2-2, lors de la troisième journée du groupe B de la CAN 2017.

Le Sénégal détient un record d'invincibilité depuis deux ans.

Les champions d'Afrique de 2021 ont su maintenir cette invincibilité lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'élimination par les tirs au but n'étant pas considérée comme une défaite.

En terre ivoirienne, le Sénégal a brillé lors de la phase des groupes, face au Cameroun, à la Guinée et à la Gambie, avec un carton plein. Trois victoires.

Il a été éliminé en huitièmes de finale par 5 tirs au but à 4 par les Éléphants de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur et champion de l'édition 2023.

Face à des adversaires de prestige comme l'Irlande et l'Angleterre, aux matchs amicaux de juin 2025, les Lions du Sénégal ont maintenu leur solidité. Ils ont fait match nul contre les Boys in Green (1-1) et se sont imposés devant le Three Lions (3-1).

Le Sénégal devient, par la même occasion, la première sélection africaine à battre les Anglais, la quatrième nation au classement mondial de la FIFA.

Aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal a fait un parcours solide avec sept victoires et trois matchs nuls en huit journées.

Lors de leur dernier match, mardi, les Lions ont dominé la Mauritanie (4-0) pour confirmer leur qualification au Mondial nord-américain, qui se tiendra simultanément au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

Aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal a obtenu 24 points, devant la RDC (22 points). Les Lions ont marqué 22 buts en 10 journées. Ils ont encaissé 3 buts.

Avec cette série de 26 matchs sans défaite, le Sénégal est l'équipe la plus invincible du moment.

L'Espagne (24 matchs) pourrait égaler ce record, si elle reste invaincue lors de ses prochains matchs. La Roja va jouer en novembre deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe du monde, contre la Bulgarie et la Turquie.

L'Italie, elle, détient le record absolu de matchs consécutifs sans défaite. Trente-sept rencontres sans revers.