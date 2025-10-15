Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - Deux gangs démantelés à Ziniaré

Le Service régional de la police judicaire de Oubri (SRPJ-Oubri) a, dans le cadre de ses missions régaliennes de lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes, mis fin au parcours d'un vaste réseau formé de deux gangs qui s'étaient spécialisés dans des faits d'escroquerie, de faux monnayage, de faux et usage de faux en bande organisée dans les régions de Oubri et du Kadiogo.

Le mode opératoire du réseau variait en fonction du groupe. S'agissant du premier groupe, ses membres identifiaient leurs victimes généralement dans les lieux publics tels que les débits de boissons où sont projetés les matchs de football en direct. Après quelques temps d'échanges, ils proposaient à leurs victimes leur service qui consistait à multiplier pour elles des billets de banque qu'il faudra réussir à écouler avant six mois.

Dès qu'ils parvenaient à convaincre une personne, ils découpaient des feuilles blanches en format de billets de banque, soit en F CFA ou en devises étrangères qu'ils emballaient dans un sachet. Ils conditionnaient, en présence de la victime, de vrais billets dans un autre sachet presqu'identique au premier et, profitaient de l'inattention de celle-ci pour échanger les sachets. La victime recevait d'eux un liquide qui servira à asperger le sachet à une heure précise avant de le déballer.

C'est par la suite qu'elle constatera que ces malfrats se sont retirés avec le sachet contenant les vrais billets. Ce groupe se livrait également au faux monnayage en s'approvisionnant à travers ses partenaires dans les pays voisins et écoulait ces billets sur le marché burkinabè.

Quant au second groupe, ses membres fouillaient les poubelles des grandes entreprises et secrétariats publics situés dans les zones comme Ouaga 2000, Projet ZACA et Boinsyaaré à la recherche de documents contenant des adresses téléphoniques. Une fois les adresses obtenues, ils les contactaient pour leur faire des propositions de vente, d'embauche et bien d'autres services. Dès qu'une victime mordait à l'hameçon, ils lui mettaient en confiance quant à l'existence du bien ou du poste en question et commençaient à lui soutirer de l'argent via les téléphonies mobiles.

Durant tout le processus, ces malfrats se rassuraient à travers leurs indicateurs de la présence ou non des Forces de défense et de sécurité sur le terrain avant d'opérer. Il arrivait qu'ils identifient également leurs victimes à travers les réseaux sociaux et procédaient de la même manière pour les dépouiller de leurs biens. Il est à noter que des non nationaux font partie de ce vaste réseau. Ces derniers utilisaient des documents avec des identités falsifiées pour échapper aux avis de recherches émis par les services compétents.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à appréhender quatre membres actifs de ce réseau et saisir plusieurs objets dont des faux billets de banque (devises étrangères et F CFA), des coupons de papiers en forme de billets de banque, du matériel informatique, des téléphones portables, des puces électroniques des réseaux de téléphonie mobile et des motos. La Police nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint.

Elle les exhorte, par ailleurs, à plus de vigilance, à ne pas s'adonner à l'appât du gain facile et à faire usage de détecteurs de faux billets, surtout les services et entreprises commerciales qui manipulent l'argent. Pour finir, elle les invite à toujours poursuivre la dynamique de collaboration en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police nationale, une force publique au service des citoyens !