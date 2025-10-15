Burkina Faso: Initiative présidentielle « Faso Mêbo » - Les activités officiellement lancées à Koudougou

Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a lancé officiellement, vendredi 10 octobre 2025, les activités de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo dans la ville de Koudougou. La cérémonie a rassemblé les forces vives, les autorités administratives, coutumières et les populations locales.

La dynamique de réhabilitation des infrastructures routières et de l'embellissement des villes du Burkina impulsée par l'Initiative présidentielle Faso Mêbo est arrivée à Koudougou, dans la région de Nando. Présidée par le gouverneur, Adama Jean Yves Béré, la cérémonie de lancement officiel des activités de Faso Mêbo dans la cité du Cavalier rouge est intervenue, vendredi 10 octobre 2025, à Koudougou.

Elle marque le début effectif de la mise en oeuvre de l'Initiative dans la région, après une phase préparatoire destinée à informer et à susciter l'adhésion populaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur a lancé un appel aux populations de la région à se mobiliser à tous les niveaux : autorités locales, organisations de la société civile, chefs traditionnels, jeunes, femmes, affirmant que chacun a un rôle à jouer dans la réussite de Faso Mêbo. Il a insisté sur l'importance de la contribution volontaire, non seulement matérielle (don de ciment, de matériel, de travail), mais aussi dans le suivi, la protection et l'entretien des infrastructures une fois réalisées. Et d'ajouter que Faso Mêbo n'est pas une initiative qui concerne uniquement l'Etat ou les autorités, mais une politique nationale à laquelle « tous les Burkinabè » sont appelés à adhérer activement.

« C'est une occasion pour les Burkinabè de prouver aux yeux du monde qu'ils peuvent s'organiser pour développer leurs villes sans compter sur de l'aide venant d'ailleurs », a-t-il dit. Pour lui, c'est aussi une occasion de renforcer les liens entre communautés et de promouvoir la cohésion nationale. Des structures associatives et autres organisations de la société civile de la région ont déjà fait des dons lors de cette cérémonie.

C'est le cas de l'Association des femmes leaders du Faso, qui a offert une demi-tonne de ciment, du thé, du sucre, ainsi que de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne du Sanguié, qui a offert une tonne de ciment. A côté, des volontaires se sont mobilisés pour la confection des pavés et les équipes vont se déployer progressivement sur le terrain afin de donner un nouveau visage à la ville de Koudougou ainsi qu'aux chefs-lieux des trois autres provinces que compte la région de Nando.