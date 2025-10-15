L'Institut des sciences et des techniques de l'information documentaire (ISTID) a offert deux tonnes de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

L'Institut des sciences et des techniques de l'information documentaire (ISTID), première école de formation des archivistes, des bibliothécaires et des documentalistes depuis vingt ans au Burkina Faso, n'entend pas rester en marge de la construction de la nation. En effet, dans le cadre des festivités de son 20e anniversaire, l'ISTID a apporté sa contribution à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou. Il s'agit de deux tonnes (t) de ciment et de la main-d'oeuvre pour aider à la confection des pavés.

Le directeur par intérim de l'ISTID, Pascal Soubeiga, a confié qu'après 20 ans d'existence, l'Institut a voulu marquer d'une pierre blanche cet anniversaire par un certain nombre d'activités, notamment ce don à Faso Mêbo, pour manifester son engagement aux côtés du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et de l'ensemble des membres du gouvernement. Pascal Soubeiga a également précisé que, pour la journée du don, une cinquantaine d'archivistes, de documentalistes et de bibliothécaires ont été mis à la disposition de Faso Mêbo. Ils ont participé à la confection des pavés et à la préparation des agrégats.