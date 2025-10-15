Ethiopie: Remise des lettres de créance - Le président Taye accueille de nouveaux ambassadeurs alors que le pays consolide ses liens diplomatiques.

15 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a reçu hier, au Palais national, les lettres de créance de quatorze nouveaux ambassadeurs représentant divers pays ainsi que la Ligue arabe.

Parmi les ambassadeurs nouvellement accrédités figurent ceux de la Mauritanie, du Kazakhstan, du Saint-Siège (Vatican), du Bangladesh, de la Ligue arabe, de l'Indonésie, de la Serbie et de la Suède.

Par ailleurs, le président Taye Atske Selassie a également reçu les lettres de créance des ambassadeurs du Canada, de la Suisse, de l'Égypte, de la Hongrie, de Saint-Marin et du Turkménistan.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, ainsi que du ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

