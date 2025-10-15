Cote d'Ivoire: Qualification historique - Les Éléphants retrouve la Coupe du monde sans encaisser le moindre but !

Douze ans après sa dernière participation, la Côte d'Ivoire retrouve la plus prestigieuse des compétitions de football. Les Éléphants ont validé, mardi 14 octobre 2025, leur billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire maîtrisée (3-0) face au Kenya, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé. Sous une pluie battante, les hommes d'Emerse Faé ont livré une prestation aboutie, symbolisant le renouveau d'une équipe conquérante.

Dès le coup d'envoi, les Ivoiriens, alignés en 4-4-2, ont imposé leur rythme et leur puissance. À la 7e minute, Franck Kessié a ouvert le score à la suite d'une magnifique action collective initiée par Amad Diallo. La domination ivoirienne s'est poursuivie tout au long de la première période, les Éléphants se créant de multiples occasions sans toutefois aggraver le score avant la pause.

Au retour des vestiaires, la pression s'est intensifiée. À la 54e minute, Yan Diomandé, d'une frappe magistrale, a scellé le sort du match avant qu'Amad Diallo, sur un superbe coup franc à la 84e minute, n'inscrive le troisième but libérateur. Les remplaçants Simon Adingra, Sébastien Haller et Oumar Diakité ont ensuite assuré la maîtrise du jeu jusqu'au coup de sifflet final.

Solides défensivement, disciplinés tactiquement et inspirés offensivement, les Éléphants ont livré une véritable leçon de football. Cette qualification marque leur retour au plus haut niveau mondial et ravive la fierté d'un peuple passionné. Les champions d'Afrique en titre disputeront ainsi leur quatrième Coupe du monde, après les éditions 2006, 2010 et 2014.

La phase finale du Mondial 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pendant ce temps, les Panthères du Gabon, malgré leur victoire (2-0) contre le Burundi, devront passer par les barrages. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle page glorieuse qui s'écrit sous la houlette d'un sélectionneur visionnaire et d'une génération dorée.