Cote d'Ivoire: Cancer du sein - La BHCI invite ses agents à être des ambassadeurs de la lutte

Depuis quelques années, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) organise une série d'activités contre le cancer du sein, dans le cadre du mois dit "Octobre rose". Cette année 2025, l'institution n'a pas voulu manquer à ce rendez-vous en organisant le jeudi 9 octobre 2025, dans le hall de l'agence centrale, à Abidjan-Plateau, une cérémonie de sensibilisation.

Lors de cet évènement, selon un communiqué reçu le 14 octobre, le directeur général de la Banque, Karna Patrice Coulibaly a non seulement invité ses 231 collaborateurs à être des ambassadeurs de la lutte contre le cancer du sein. Mais aussi, il a rappelé à cette occasion l'importance de son établissement bancaire d'avoir un capital humain en bonne santé ainsi que la nécessité de poursuivre également la sensibilisation à travers l'intervention de personnes ressources de qualité.

Il n'a pas oublié d'exprimer sa reconnaissance aux intervenants à cet évènement à la polyclinique Farah qui a accompagné la Banque par la mise à disposition d'un camion mobile pour la réalisation de mammographie au profit du personnel féminin de la Banque et aux épouses du personnel masculin.

Il a également salué la participation du Dr Rim Skaff, oncologue, qui a fait une présentation sur le thème : « Cancer du sein - prévention, dépistage et signes d'alerte ». Ainsi que celle de la journaliste-auteure, Agnès Kraidy, qui a accepté de relater son expérience de survivante du cancer. Cela s'est traduit par un témoignage autour du thème : « Comment se mettre à l'abri du cancer de sein ? ».

La cérémonie a surtout été marquée par la distribution et le port de pin's à l'effigie de "Octobre Rose" par le personnel. Dans le cadre des actions de sensibilisation, des messages sont envoyés par E-mail en interne sur des thèmes liés à la maladie : mammographie, gestes à avoir, dépistage, etc.