Togo: Assurance Maladie Universelle - Un nouveau cap franchi

15 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Une convention-cadre de partenariat a été signée mardi entre les organismes publics gestionnaires de l'AMU (assurance maladie universelle), notamment la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l'Institut national d'assurance maladie (INAM), et les acteurs privés du secteur des couvertures complémentaires santé.

Parmi les signataires figurent les compagnies d'assurances membres du Comité des assureurs, les sociétés de courtage regroupées au sein de la Fédération togolaise des assureurs conseils (FETAC) et les mutuelles adhérentes au Cadre national de concertation des mutuelles du Togo (CNCMUT).

Pour Ingrid Awadé, directrice générale de la CNSS, cette convention est le fruit d'un long processus de concertation. Elle marque une avancée décisive vers un système de santé intégré et complémentaire, associant la couverture de base offerte par l'AMU aux offres additionnelles du secteur privé.

« Cette dynamique conjointe permettra d'offrir aux Togolais une meilleure protection contre le risque maladie », a-t-elle souligné.

Mme Awadé a également rappelé que cette étape vient combler un vide organisationnel et réglementaire. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la volonté politique du Président du Conseil, qui a fait de la couverture santé un pilier du pacte social national.

Cette convention marque une étape importante vers un système de santé plus solidaire, structuré et durable.

