Sénégal: Une commune rurale de Kaolack veut la fin de son 'enclavement historique'

Thiaré (Kaolack) — Les habitants de la commune de Thiaré, dans la région de Kaolack (centre), souhaitent bénéficier de plus d'infrastructures sociales de base, pour sortir leur localité de son "enclavement historique" et booster son développement.

Crée en 1901, la commune rurale de Thiaré, compte 44 000 habitants répartis dans 57 villages et 16 hameaux.

Elle ne dispose que de trois postes de santé fonctionnels. Il s'agit de celui de Thiaré, construit par l'Etat du Sénégal vers les années 1962, et ceux des localités de Darou Pakathiare et de Keur Serigne Bassirou, construits par des particuliers et gérés par la mairie.

Ici, en période d'hivernage, avec les fortes pluies, l'accès à Thiaré devient presque impossible. Les pistes devenues impraticables isolent le village et ses environs situés dans l'arrondissement de Koumbal, dans la région de Kaolack.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous lançons un appel d'urgence aux autorités nationales, aux partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile pour l'aménagement et le bitumage des axes prioritaires reliant Thiaré au reste de la région", a plaidé Adnane Dème, notable et porte-parole du chef de village.

Adnane Dème et les populations soutiennent que le manque de routes praticables freine "gravement" le développement de leur village.

L'état de la route menant à Thiaré ne facilite pas les déplacements des populations, le transport des malades et l'évacuation des femmes enceintes vers le centre de santé de Ndoffane distant de 22 km de Thiaré, a-t-il déploré.

Cette situation fait que les habitants de Thiaré éprouvent des difficultés pour écouler leurs produits dans les marchés de la région.

"Il est temps de mettre fin à cet enclavement historique et d'offrir aux populations des infrastructures routières et autres services qu'elles méritent", a-t-il lancé.

Le chef du village de Thiaré, Moussa Dème, a également insisté sur le besoin en infrastructures sociales de base dans cette localité, des structures de santé de proximité par exemple.

Outre l'amélioration des conditions de transport des personnes et des marchandises, il réclame aussi un "programme ambitieux" pour l'accès à l'eau potable, l'électrification rurale et le numérique.

"Dans cette commune où repose un petit-fils d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall, en l'occurrence El Hadji Thierno Sayid Tall, et avec un riche potentiel humain, agricole, pastoral et commercial, on ne demande qu'à participer pleinement au développement du Sénégal", a fait valoir le chef du village.

Le notable plaide pour la réalisation des pistes pouvant desservir les localités de Ndoffane, Darou Pakathiare, Pakathiare, Ndiayène, Pakathiare El Hadj, Keur mallé, Khaye, Keur Ndiaga, Lewé, Koki Saloum et Mabo, pour assurer l'inter-communalisation des communes frontalières à celle de Thiaré.

Les habitants de Thiaré ont également besoin de pistes reliant la commune à Keur Baka, Médina Ndawène, Paoskoto, Darou Nayème, Darou Salam et d'autres localités de la zone.

Des infrastructures routières pouvant relier Thiaré à certaines cités religieuses comme Diamal et Darou Salam Nioro font aussi partie de leurs doléances.