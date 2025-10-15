Sénégal: Serigne Guèye Diop salue le redémarrage de l'usine de la SONACOS

Ziguinchor — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a fait part de sa satisfaction concernant la relance des activités de l'usine de la Sonacos à Ziguinchor, après plusieurs années d'inactivité.

"Je voudrais féliciter tous les cadres, les ouvriers, les travailleurs de l'usine Sonacos de Ziguinchor. Ce que j'ai vu ici m'a impressionné, surtout l'élan d'optimisme avec la reprise des activités", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à l'issue d'une visite qu'il venait d'effectuer à l'usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux (SONACOS) à Ziguinchor, mardi, en présence de plusieurs autorités administratives et élus territoriaux.

Serigne Guèye Diop a salué l'engagement du personnel et la stratégie du directeur général. Il a annoncé "un vaste plan" de modernisation et de diversification des activités de l'entreprise

Il a souligné "les efforts notables" du directeur général de Sonacos, dont la vision a selon lui permis de redémarrer progressivement les lignes de production, "malgré un outil industriel vieillissant".

La Sonacos reste une entreprise stratégique pour le Sénégal, notamment dans la production d'huile, un produit de consommation de masse, a-t-il indiqué.

"Le Sénégal importe chaque année près de 200.000 tonnes d'huile. Notre objectif est de restaurer la capacité de production nationale, en commençant par le site de Ziguinchor", a affirmé le ministre de l'Industrie et du Commerce.

En plus de l'arachide, d'autres matières premières seront explorées pour alimenter l'usine, comme l'huile de palme, le soja, le tournesol ou encore le maïs.

Il a également évoqué la possibilité d'importer certaines graines oléagineuses afin de sécuriser et élargir la chaîne de production.

"Toutes les grandes usines dans le monde sont multi-matières premières et multi-produits. Nous devons aller dans ce sens", a déclaré le ministre.

Il a insisté sur la nécessité de développer localement de nouveaux produits dérivés, notamment les aliments de bétail, les huiles raffinées et, potentiellement, des savonneries.

"Ne nous limitons pas aux pellettes. Il est possible de produire des aliments complets pour bovins et ruminants. Cela augmentera le chiffre d'affaires de Sonacos et créera des emplois", a-t-il ajouté.

Un plan global de redressement financier et industriel est en cours, en collaboration avec le conseil d'administration et la direction générale de Sonacos, a-t-il signalé, précisant que ledit plan vise la modernisation des quatre principaux sites de l'entreprise à Ziguinchor, Diourbel, Kaolack et Dakar.

"Nous allons faire en sorte que ces structures retrouvent leur lustre d'antan, mais surtout qu'elles se développent vers de nouvelles activités industrielles", a assuré le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Il a salué les efforts déjà réalisés à Ziguinchor, notamment en termes de constitution de stocks d'arachide jugés "exceptionnels" ces dernières années, ce qui prouve, selon lui, que "la Sonacos peut être redressée".

Il a enfin rappelé que Sonacos est désormais rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce, ce qui, à ses yeux, devrait permettre "une synergie d'actions plus forte pour sa restructuration".