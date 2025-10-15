Sénégal: Les quotidiens n'en ont que pour les Lions du football

Dakar — Les quotidiens rivalisent de formules et d'imagination pour saluer, mercredi, la qualification de l'équipe nationale de football à la Coupe du monde 2026, après une victoire convaincante aux dépens de la sélection mauritanienne.

"Le Sénégal s'offre une qualification en beauté", en venant à bout de la Mauritanie, 4-0, pour le compte de la dernière des éliminatoires, zone Afrique, du prochain Mondial.

"Les supporteurs qui avaient fait le déplacement [...] s'attendaient à une apothéose. Ils ont eu droit à un véritable feu d'artifice des Lions, qui, dès qu'ils sont entrés dans la partie, ont réalisé un véritable récital", écrit Le Soleil.

Le doublé de Sadio Mané et des réalisations de Illiman Ndiaye et Habib Diallo "ont permis à l'équipe nationale d'empocher" son ticket pour le prochain Mondial, note WalfQuotidien.

Le quotidien L'As considère aussi que Sadio Mané, Illimane Ndiaye et Habib Diallo sont les grands artisans de la quatrième qualification du Sénégal à la Coupe du monde prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions se qualifient "dans l'apothéose à un troisième Mondial d'affilée", relève Sud Quotidien, Le Quotidien soulignant que ce succès "vient parachever le parcours nickel des hommes de Pape Thiaw dans ces éliminatoires, avec zéro défaite", sans compter que le Sénégal finit comme meilleure attaque des éliminatoires, zone Afrique.

Le quotidien L'As précise que ce sera la quatrième qualification des Lions au Mondial, après 2002, 2018, 2022. Un "ticket historique" que les Lions ont décroché "avec brio", souligne Vox Populi.

Au-delà de la qualification, les quotidiens reviennent avec grand enthousiasme sur la prestation de l'attaquant-vedette des Lions, Sadio Mané, qui "claque un doublé et cloue le bec à ses détracteurs" (Vox populi).

"Mané, un doublé pour faire taire les critiques", affiche WalfQuotidien. "Il est toujours égal à lui-même. Lorsque son équipe est en souffrance, il est capable de prendre ses responsabilités et de montrer la voie à ses pairs", écrit la même publication.

"Sadio Mané est un magnifique joueur de football. Un esthète qui s'affranchit avec aisance et délectation du poids des années et n'a jamais semblé aussi sûr de sa force, en pleine possession de ses moyens", analyse L'Observateur.

Le natif de Bambaly, auteur de 49 buts et 26 passes décisives avec le Sénégal, "a rappelé qu'il reste le phare de la Tanière", selon Source A, qui salue sa "prestation majuscule" contre les Mourabitounes.

"Auteur d'un doublé et véritable chef d'orchestre offensif, Sadio Mané a illuminé la rencontre, tandis que le sélectionneur Pape Thiaw a confirmé ses choix tactiques payants. Une victoire éclatante qui propulse les Lions vers un nouveau rêve mondial", résume le quotidien Yoor-Yoor.