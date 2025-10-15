Sénégal: Un garçon de 10 ans meurt noyé à Mboro-sur-mer

Mboro-sur-mer — Un jeune garçon âgé d'environ 10 ans est mort par noyade, lundi à Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss, située dans le département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS, de sources sécuritaires.

Selon les informations recueillies auprès de témoins, le garçon, un élève qui vivait avec ses parents à Keur Seyni dans la même commune, s'est noyé aux environs de 15 heures, alors qu'il se baignait non loin de la plage de Mboro-sur-mer.

Alertés par des riverains, des éléments de la brigade de sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur les lieux en compagnie de gendarmes de Mboro.

Ils ont procédé au repêchage du corps sans vie de la victime, avant de le transférer à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.