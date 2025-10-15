Sénégal/Algérie: Éliminatoires Mondial - L'Algérien Amoura meilleur buteur, Sadio Mané en tête côté du pays

Dakar — L'attaquant algérien Mohamed El Amine Amoura a terminé meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Afrique, avec dix réalisations, à l'issue de la dixième et dernière journée, mardi soir.

Amoura est auteur, dans ces éliminatoires de trois doublés et d'un triplé. Une efficacité offensive qui a contribué à qualifier l'Algérie au Mondial 2026, douze ans après. Les Verts sont qualifiés pour leur 5e Coupe du monde.

Le joueur de Wolfsburg (Allemagne) a marqué son 10e but, mardi, lors de la dernière journée. L'attaquant de 25 ans devance de deux buts l'Egyptien Mohamed Salah, deuxième au classement.

Absent lors de la dernière journée, des éliminatoires de la Coupe du monde, dimanche, au Caire International Stadium, face à la Guinée Bissau (1-0), l'attaquant égyptien est resté à neuf réalisations.

Ayant marqué deux buts, lors de la 8e journée contre Djibouti (3-0), le joueur de Liverpool (Angleterre) de 33 ans a permis aux Egyptiens de retrouver la Coupe du monde, huit ans après.

Avec un total de 20 réalisations, le capitaine des Pharaons est le meilleur buteur égyptien (devant Mohamed Aboutrika-14 buts) et africain de l'histoire des éliminatoires du Mondial, devançant le Camerounais Samuel Eto'o Fils et l'Ivoirien Didier Drogba à 18 buts chacun.

L'Egypte a terminé cette campagne du Mondial invaincue. Les Pharaons, premiers de leur groupe, ont récolté 26 points, avec huit victoires et deux nuls. Ils vont participer en 2026 à leur quatrième Mondial.

L'attaquant gabonais Denis Bouanga et le milieu de terrain malien Kamory Doumbia, avec huit buts chacun, occupent la troisième place du classement. Bouanga, 30 ans, a marqué un triplé contre les Seychelles, lors de la septième journée.

Le Gabon, qui a terminé deuxième du groupe F avec 25 points, va jouer les matchs barrages.

Deux autres joueurs, le Ghanéen Jordan Ayew et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, sont à sept réalisations, chacun.

Auteur d'un triplé, mardi, contre le Bénin, le Nigérian Victor Osimhen compte, à son actif, six buts. Un nombre de réalisation qu'il partage avec Mickael Olunga (Kenya) et Musa Barrow (Gambie).

Sadio Mané, meilleur buteur sénégalais

Double buteur lors de la dernière journée contre la Mauritanie, l'ailier d'Al Nassr (Arabie Saoudite), Sadio Mané, est le meilleur buteur du Sénégal dans ces éliminatoires, avec cinq buts. Il devance son coéquipier Pape Matar Sarr bloqué à quatre réalisations.

Mané a été buteur, vendredi, lors de la 9e journée contre le Soudan du Sud (5-0) au match retour à Juba, puis double buteur à l'aller à Dakar, en novembre 2023. L'ancien joueur du Bayern (Allemagne) conforte sont statut de meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais avec 49 buts en 115 sélections.

Les autres buteurs sénégalais de ces éliminatoires sont : Ismaila Sarr (3 buts), Habib Diallo (2 buts), Nicolas Jackson (2 buts), Kalidou Koulibaly (2 buts), Pape Gueye (1 but), Cherif Ndiaye (1 but), Iliman Ndiaye (1 but).

Le Sénégal s'est qualifié pour sa quatrième Coupe du monde, sa troisième consécutive, prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Il sera le représentant du continent à la compétition mondiale avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Ghana, le Maroc et la Tunisie.

Quatre autres pays, meilleurs deuxièmes, le Gabon (19 pts), la République démocratique du Congo (16 pts), le Cameroun (15 pts) et le Nigeria (15 pts) vont jouer des matchs barrages les 13 et 16 novembre prochains au Maroc.

Ils vont tenter de décrocher une place pour les barrages intercontinentaux et essayer d'obtenir une 10e qualification africaine pour le Mondial 2026.