Sénégal: Désencombrement dans la ville - Des sommations distribuées aux occupants des emprises publiques

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Les occupants de certains emplacements de la ville de Kaolack (centre) ont été invités par la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DCVHP) à libérer ces emprises publiques, en perspective d'une opération de désengorgement prévue samedi.

Dans cette perspective, des agents des agents de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique ont distribué mardi des sommations aux personnes concernées.

Cette opération a été conduite sous la coordination du délégué départemental du cadre de vie et de l'hygiène publique, Cheikh Diouf, dans la continuité du recensement des zones encombrées, conformément à une note du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, portant lancement prochainement d'une opération de désencombrement.

Les équipes ont parcouru la Route nationale 1, notamment l'axe Kabatoki-Rond-point Kahone, pour "avertir et de sensibiliser" les occupants installés sur les emprises publiques, a expliqué M. Diouf.

"Cette étape vise à leur donner un délai raisonnable pour le retrait volontaire de leurs installations avant l'intervention effective des services compétents", a-t-il confié à l'APS, précisant que cette initiative participe à la restauration de l'ordre public, à la fluidité de la circulation et à la valorisation du cadre de vie dans le département de Kaolack.

Lundi, le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, avait annoncé la mise en oeuvre, le 18 octobre, d'une opération de désencombrement des emprises de la Route nationale 1 et de la Route nationale 4, faisant l'objet d'occupations irrégulières.

Les installations visées vont des aux objets encombrant la voie publique, en passant par les débordements de cantines de plus d'un mètre, les ateliers de menuiserie, les points de vente de matériaux de construction, les panneaux publicitaires non conformes, les arrêts de motos "Jakarta" et les épaves de véhicules.

Le chef de l'exécutif départemental en appelle "à la compréhension des populations concernées et les invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer, à temps, les emprises ciblées".

