Togo: Gozem lance l'argent mobile au pays en partenariat avec la banque NSIA

Gozem, la première super application d'Afrique francophone, a lancé Gozem Money, une plateforme d'argent mobile développée en partenariat avec NSIA Bank Togo, une filiale du groupe NSIA basé à Abidjan. Ce nouveau service vise à élargir l'accès à des services financiers numériques abordables au Togo, où près de 40 % des adultes utilisent déjà l'argent mobile.

"Gozem Money allie technologie, simplicité et impact social", a déclaré Jean Sylvestre Nango, directeur général de Gozem Money Togo. "Il reflète notre ambition de transformer le secteur et de contribuer activement à une inclusion financière durable."

La plateforme permet aux utilisateurs de recharger leurs portefeuilles, de transférer des fonds entre opérateurs et d'effectuer des achats via un système interopérable compatible avec tous les opérateurs de mobile money au Togo. Gozem affirme que ses frais de retrait sont cinq fois inférieurs aux taux standards du marché - une décision qui pourrait déclencher une nouvelle vague de concurrence sur les prix dans un marché dominé par TMoney (Yas, anciennement Togocom) et Flooz (Moov Africa).

Le lancement fait suite à l'acquisition par Gozem en 2023 de la startup béninoise de paiements électroniques Moneex, avec des plans d'expansion déjà établis pour le Bénin, le Gabon et le Cameroun. Depuis son lancement en 2018, Gozem a effectué plus de 20 millions de trajets à travers 16 villes, évoluant vers un écosystème de transport, de commerce et de fintech à service complet.

Le lancement fait suite à l'acquisition par Gozem en 2023 de la startup béninoise de paiements électroniques Moneex, avec des plans d'expansion déjà établis pour le Bénin, le Gabon et le Cameroun. Depuis son lancement en 2018, Gozem a effectué plus de 20 millions de trajets à travers 16 villes, évoluant vers un écosystème de transport, de commerce et de fintech à service complet.

Points clés à retenir

L'entrée de Gozem dans l'espace de l'argent mobile marque un pivot stratégique de la mobilité vers l'infrastructure financière, positionnant l'entreprise comme un challenger potentiel à la domination des télécommunications dans le paysage des paiements de l'Afrique francophone. En s'appuyant sur son super écosystème d'applications et sur l'infrastructure bancaire de NSIA, Gozem peut intégrer les paiements aux services de transport et de livraison, créant ainsi une plateforme polyvalente et attrayante.

Cependant, l'échelle de distribution et la liquidité des agents détermineront la compétitivité face aux opérateurs historiques TMoney et Flooz. En cas de succès, Gozem Money pourrait établir une nouvelle référence en matière d'interopérabilité et de tarification pour la finance mobile dans la région de l'UEMOA, en alliant l'agilité de la fintech à la confiance des institutions.