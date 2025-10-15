Cameroun: REasy, recueille 1,8 million de dollars pour rationaliser le commerce transfrontalier

REasy, une plateforme de financement du commerce et de paiements transfrontaliers basée au Cameroun, a levé 1,8 million de dollars en financement de pré-amorçage.

REasy permet aux PME importatrices africaines d'effectuer des transactions internationales de bout en bout, depuis les paiements et la conversion des devises jusqu'à la logistique et au dédouanement.

REasy prévoit de s'implanter ensuite au Nigeria et de s'intégrer au système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) d'ici à 2027.

REasy, une plateforme de financement du commerce et de paiements transfrontaliers basée au Cameroun, a levé 1,8 million de dollars en financement de pré-amorçage pour étendre ses opérations en Afrique de l'Ouest et renforcer son infrastructure commerciale.

Le tour de table a été mené par Ingressive Capital, Launch Africa et 54 Collective, avec la participation de Digital Africa, Christophe Chausson (Chausson Partners), Mathias Léopoldie (Julaya) et Joël Nana Kontchou (Cameroon Network Angels).

Fondée en 2023 par Brice Mba et Mathieu Wing, REasy permet aux PME importatrices africaines d'effectuer des transactions internationales de bout en bout - des paiements et de la conversion des devises à la logistique et au dédouanement - au sein d'une plateforme numérique unique. La société intègre des systèmes de monnaie mobile (Orange Money, MTN MoMo) et des transferts bancaires avec Alipay, WeChat Pay et UnionPay, offrant ainsi aux commerçants africains une connectivité directe avec les fournisseurs asiatiques.

REasy a récemment réalisé une percée réglementaire avec la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), ce qui lui permet de traiter des paiements multidevises par le biais d'un canal de change conforme - une première pour les fintechs dans la région de la CEMAC.

"Nous permettons aux entreprises africaines de commercer à l'échelle mondiale sans friction", a déclaré Brice Mba, co-CEO. "En réduisant les délais de règlement de plusieurs semaines à quelques minutes, nous débloquons à la fois le capital et la confiance pour les millions de PME qui alimentent nos économies."

Actuellement concentré sur le corridor commercial Chine-Cameroun (d'une valeur de 3,7 milliards de dollars en 2023), REasy prévoit d'entrer ensuite au Nigeria et de s'intégrer au système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) d'ici 2027, avant de s'étendre aux routes commerciales Inde-Afrique de l'Est et Brésil-Afrique de l'Ouest d'ici 2030.

Points clés à retenir

Le préfinancement de 1,8 million de dollars de REasy marque une étape importante pour l'écosystème fintech d'Afrique centrale, traditionnellement négligé par le capital-risque. Son mécanisme de change approuvé par la BEAC lui confère un fossé réglementaire défendable dans une région où les barrières de conformité ont étouffé l'innovation en matière de commerce numérique.

La connectivité multi-rail de la plateforme - reliant les réseaux d'argent mobile africains aux passerelles de paiement asiatiques - positionne REasy comme un pont essentiel pour le commerce Sud-Sud. Alors que les économies du Nigeria et de la CEMAC cherchent à s'intégrer davantage par le biais du PAPSS, l'infrastructure de REasy pourrait soutenir une nouvelle génération de financement transfrontalier des PME.

La vision à long terme de l'entreprise, qui consiste à servir un million de commerçants d'ici 2030, la place à l'intersection de la fintech, de la logistique et de la libéralisation du commerce continental dans le cadre de l'AfCFTA.