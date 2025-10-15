Tanzanie: L'entreprise tanzanienne Kuunda lève 7,5 millions de dollars pour développer sa plateforme de liquidité intégrée

Kuunda, une plateforme fintech B2B tanzanienne fournissant des solutions de fonds de roulement intégrées, a levé 7,5 millions de dollars en financement de pré-série A.

Kuunda s'associe à des institutions financières et à des fournisseurs de paiement numérique pour concevoir et intégrer des produits de crédit.

L'entreprise utilisera ce nouveau capital pour approfondir ses partenariats avec les fournisseurs de commerce électronique et de points de vente, se lancer sur le marché égyptien des points de vente, qui représente 115 milliards de dollars, et étendre ses activités.

Kuunda, une plateforme fintech tanzanienne B2B fournissant des solutions de fonds de roulement intégrées, a levé 7,5 millions de dollars en financement de pré-série A pour accélérer son expansion en Afrique et au Moyen-Orient, en commençant par l'Égypte.

Le tour de table a vu la participation d'investisseurs récurrents et de bailleurs de fonds institutionnels, notamment Portugal Gateway Fund, Seedstars Africa Ventures, 4Di Capital, Accion Ventures, Nedbank et E4E Africa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fondée en 2018 par Andy Milne, Sam Brawerman et Morne van der Westhuizen, Kuunda s'associe à des institutions financières et à des fournisseurs de paiements numériques pour concevoir et intégrer des produits de crédit tels que les prêts de flotte de temps d'antenne, les avances de trésorerie des commerçants, le financement des actions et la liquidité de l'argent mobile directement dans les écosystèmes numériques. Son modèle permet aux banques et aux plateformes d'offrir des microcrédits en temps réel aux commerçants, aux agents et aux petites entreprises - "débloquer la finance à la périphérie".

Kuunda a déjà facilité plus de 3 milliards de dollars de prêts pour ses partenaires bancaires et fintech et aide actuellement à débourser plus de 100 millions de dollars de crédit par mois à deux millions d'utilisateurs à travers la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, le Mozambique et le Pakistan.

L'entreprise utilisera ce nouveau capital pour approfondir ses partenariats avec les fournisseurs de commerce électronique et de PoS, se lancer sur le marché égyptien des PoS (115 milliards de dollars) et s'étendre en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Maroc.

"Ce financement nous permet d'étendre le crédit là où le commerce a lieu - directement aux agents, aux MPME et aux commerçants qui alimentent les marchés émergents", a déclaré Andy Milne, cofondateur et co-PDG.

Points clés à retenir

La levée de fonds de 7,5 millions de dollars de Kuunda souligne la montée en puissance de la liquidité intégrée en tant que pierre angulaire de l'évolution de la fintech en Afrique. En intégrant des fonds de roulement à court terme directement dans les écosystèmes de paiement et de vente au détail, Kuunda comble un déficit de trésorerie persistant qui pèse sur les petits commerçants - un point douloureux qui se chiffre en milliards dans l'économie informelle de l'Afrique.

Le modèle "allégé en capital" de la société la différencie des prêteurs numériques tels que MNT-Halan ou Fawry, en s'appuyant plutôt sur des intégrations basées sur l'API et des partenariats de partage des revenus plutôt que sur des prêts au bilan. Son expansion prévue en Égypte et sur les marchés de la région MENA met en évidence la convergence croissante entre l'innovation fintech en Afrique et les capitaux du Moyen-Orient.

Alors que la réglementation relative au crédit numérique arrive à maturité, le modèle de Kuunda pourrait devenir un modèle pour la mise en place d'un crédit évolutif et conforme dans les économies frontalières.