L'investisseur Énergétique Américain Hydro-Link et le Gouvernement de la République Démocratique Du Congo Signent Un Accord Majeur pour fournir a la RDC L'énergie Hydroélectrique Excédentaire de L'Angola Grâce À Une Ligne De Transport Transfrontalière De 1,5 Milliard USD

Aimé Sakombi Molendo, Ministre des Ressources en Eau et de l'Electricité de la République Démocratique du Congo (RDC), et M. Paul Hinks, Président-Directeur Général de l'investisseur énergétique basé à New York HYDRO-LINK, signent un protocole d'accord (MoU) pour la construction d'une ligne de transport d'électricité transfrontalière de 1 150 kilomètres (720 miles) d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains, reliant l'Angola et la RDC.

Washington, DC — Aujourd’hui, lors du Forum Économique et d’Investissement USA-RDC tenu à Washington D.C., Son Excellence M. Aimé Sakombi Molendo, Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité de la République Démocratique du Congo (RDC), et M. Paul Hinks, Président et Directeur Général de l’investisseur énergétique new-yorkais HYDRO-LINK, ont signé un Mémorandum d’Entente (MoU) pour la construction d’une ligne de transport d’électricité transfrontalière de 1 150 kilomètres (720 miles), d’une valeur de 1,5 milliard de dollars américains, reliant l’Angola et la RDC.

L'exploitation minière et industrielle de la RDC, pays riche en ressources minérales, est souvent entravée par un approvisionnement électrique irrégulier et déficitaire. La nouvelle ligne de transmission, dont l’achèvement est prévu en 2029, reliera les sites hydroélectriques de l’Angola, qui dispose d’un surplus énergétique, aux zones minières et de terres rares du sud-est de la RDC, dans la région du Copperbelt, fortement consommatrice d’énergie électrique.

Ce protocole d’accord témoigne du regain d’intérêt du gouvernement et des entreprises américaines pour l’investissement en Afrique. M. Paul Hinks, Président et Directeur Général d’HYDRO-LINK, a souligné que cette ligne servira les intérêts stratégiques à la fois africains et américains :

« HYDRO-LINK effectuera investissement qui fournira une capacité de 1 200 MW d’électricité fiable et abordable aux provinces d’Angola et de la RDC. Il soutiendra les secteurs miniers, les industries locales ainsi que la population sur une vaste étendue. Des matériaux de haute qualité provenant des États-Unis seront incorporés dans le projet HYDRO-LINK, créant de l’emploi dans les industries de fabrication américaines, ainsi que plusieurs milliers d’emplois en RDC et en Angola. »

Son Excellence M. Aimé Sakombi Molendo, Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité de la RDC, a déclaré :

« Cet accord qui intervient juste après l’audience que Son Excellence Monsieur le Président de la République, Felix-Antoinne TSHISEKEDI TSHILOMBO a accordé au CEO de la société Hydro-Link, marque une étape importante vers la garantie de la sécurité énergétique et du développement économique de la République Démocratique du Congo. En tirant parti du surplus énergétique de l’Angola et en investissant dans une infrastructure transfrontalière, nous répondons aux besoins urgents de nos secteurs industriel et minier tout en posant les bases d’un accès à une électricité propre et fiable pour nos citoyens. Le Gouvernement de la RDC soutient pleinement le projet transformateur HYDRO-LINK et les partenariats stratégiques qui le sous-tendent, qui est un projet qui contribue aussi à l’intégration régionale, et ce tout en encourageant les constructions des infrastructures électriques internes en cours d’implémentatiopn par les privés, titulaires des titres, dans le but de reduire le déficit énergétique en République Démocratique du Congo, et le programme Inga 3. »

Haim Taib, fondateur et président de Menomadin et du groupe Mitrelli, partenaire et investisseur dans HYDRO-LINK, a déclaré :« Le partenariat avec HYDRO-LINK est une initiative stratégique du groupe Mitrelli pour contribuer à l’amélioration de l’économie régionale et reflète notre engagement durable envers le développement en Afrique. Au-delà du commerce et de la croissance industrielle, nous croyons que les infrastructures doivent servir les populations, en veillant à ce que l’accès à l’énergie favorise l’autonomisation des communautés, soutienne le développement local et crée de nouvelles opportunités pour les millions de personnes vivant le long de cet axe vital reliant l’Angola et la RDC. »

HYDRO-LINK a récemment signé un accord similaire avec le gouvernement de l’Angola, ainsi qu’un accord d’investissement avec le groupe Mitrelli, basé en Suisse, qui a rejoint le projet en tant qu’investisseur et partenaire majeur, apportant plusieurs décennies d’expérience en Angola à l’équipe de gestion et au projet. Un accord a également été conclu avec Sargent & Lundy, société d’ingénierie et de conception basée à Chicago, leader mondial dans le secteur de l’énergie, qui fournira à HYDRO-LINK des services d’ingénierie de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie indépendante.

À propos du Ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité de la République Démocratique du Congo.

Le Ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité est chargé de la gestion de la politique nationale énergétique et de garantir l’accès de tous les citoyens aux services publics d’eau et d’électricité. Ses principaux objectifs incluent l’augmentation du taux d’accès à l’électricité et la promotion du développement énergétique durable. Le ministère gère également les projets liés à l’hydroélectricité et à l’accès à l’énergie.

À propos de HYDRO-LINK

HYDRO-LINK est une société à objet spécifique et un véhicule d’investissement créé pour réaliser un projet d’infrastructure énergétique emblématique de 1,5 milliard USD entre l’Angola et la République Démocratique du Congo (RDC). Soutenue par des entreprises d’ingénierie de premier plan disposant de décennies d’expérience en Afrique et dans d’autres marchés émergents, HYDRO-LINK développe une ligne de transmission haute tension de plus de 1 100 kilomètres afin d’acheminer le surplus hydroélectrique du fleuve Kwanza en Angola vers les principales exploitations minières de la RDC. Le projet fournira également de l’électricité aux entreprises et aux communautés mal desservies le long du tracé, favorisant une croissance inclusive et un développement régional grâce à un accès durable à l’énergie. En savoir plus : hydro-link.us

À propos de Mitrelli

Mitrelli est une entreprise internationale basée en Suisse, avec plus d’une décennie d’impact significatif et plus de 100 projets d’envergure nationale à travers le continent. Elle s’engage à promouvoir une croissance économique et sociale durable grâce à des partenariats stratégiques avec les gouvernements africains, les institutions financières et les communautés. Mitrelli fournit des solutions intégrées et durables soutenant les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Ses activités couvrent six secteurs : urbanisation, sécurité alimentaire et hydrique, énergie, éducation, santé et technologie. Présente dans 10 pays sur 4 continents, Mitrelli favorise l’emploi local, l’approvisionnement national et la collaboration pour bâtir un avenir durable. Pour plus d’informations: www.mitrelli.com – Suivez Mitrelli sur LinkedIn.

À propos de Sargent & Lundy

Sargent & Lundy est l’une des plus anciennes entreprises d’ingénierie intégrée au monde. Fondée en 1891, elle est un leader mondial dans le domaine de l’énergie, de la décarbonisation et de la modernisation des réseaux électriques. Son expertise couvre les énergies renouvelables, le stockage, le nucléaire, les centrales thermiques, les services environnementaux, la capture du carbone et l’hydrogène. L’entreprise fournit des services complets allant du conseil et de la conception à la gestion de la construction, la mise en service et l’exploitation, avec un fort accent sur la qualité et la sécurité. Ses clients comprennent les secteurs public et privé de l’énergie, du gaz, de l’industrie et des administrations. Pour plus d’informations : sargentlundy.com – Suivez Sargent & Lundy sur LinkedIn.

Communautés et zones minières ciblées :

Angola : Saurimo, Cuango, Lucapa, Luena, et plusieurs sites miniers.

RDC : Dilolo, Kisenge, Kolwezi et de nombreuses mines.

Spécifications techniques :

• Tension et conception : 400 kV AC, double circuit, quatre conducteurs par phase

• Longueur : environ 1 150 kilomètres

• Pylônes de transmission : environ 3 500 tours en treillis d’acier

• Isolateurs : polymère 400 kV fabriqués aux États-Unis (Hubbell Power Systems – à confirmer)

• Conducteurs : fil ACCC® à noyau de carbone, breveté aux États-Unis, à haute capacité

• OPGW : câble de garde optique à 24 fibres pour les télécommunications et la location de fibres

• Postes électriques : postes isolés à l’air 400 kV avec transformateurs 15–400 kV et départs 132 kV

• STATCOMs : compensateurs statiques de puissance réactive installés en Angola et en RDC

• Système SCADA : contrôle complet du réseau via des stations distantes connectées par fibre optique