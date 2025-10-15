Sénégal: Le Ministre des Finances et la Directrice générale du FMI s'accordent sur les prochaines étapes du partenariat

La délégation sénégalaise conduite par M. Cheikh DIBA, Ministre des Finances et du Budget, a rencontré ce mardi 14 octobre à Washington Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, dans le cadre de la poursuite des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau programme.

Le ministère informe sur Facebook que « cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes, notamment la tenue d'une réunion du conseil d'administration, dans la phase suivante du processus, afin de statuer sur le misreporting et d'approuver un nouveau programme ».

Les échanges, toujours selon le ministère, ont abouti à des engagements réciproques : dès la finalisation des échanges au niveau technique, le Sénégal et les services du FMI avanceront conjointement vers la soumission du dossier au Conseil d'administration.

À cet effet, une mission des services du FMI est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour parachever les travaux déjà amorcés à Washington.