Sénégal: Plan Diomaye pour la Casamance - L'initiative gouvernementale en marche dans le sud

Inauguration du marché Tilène, visite du site de l'Agropole Sud à Baghagha (Adéane), évaluation de la relance de l'usine de la Sonacos de Ziguinchor sont entre autres des chantiers effectués par les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce. Des initiatives qui visent à concrétiser le Plan Diomaye pour la Casamance.

Aux côtés du ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, le secrétaire d'État chargé du développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam a participé à une tournée économique de deux jours du 13 au 14 octobre 2025 à Ziguinchor.

Une tournée qui, selon lui, est en parfaite adéquation avec la vision stratégique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, visant à renforcer une économie souveraine, « compétitive et inclusive ».

La tournée, rappelle-t-il, a débuté par l'inauguration du marché Tilène, réhabilité par le PROMOGEM. Avec ses cantines, ses boucheries, son restaurant et ses équipements modernes, ce marché symbolise, selon M. Thiam, le renouveau du commerce local et l'engagement du gouvernement envers les populations.

« Nous avons rencontré les acteurs de la filière anacarde, et l'Agropole Sud, véritable pôle sud de développement agro-industriel, accompagnera cette dynamique, en favorisant la création d'emplois et le renforcement de la transformation industrielle locale », a-t-il rapporté mercredi.

Cette tournée, indique-t-il, s'est poursuivie par la visite du site de l'Agropole Sud à Baghagha (Adeane), dont la superficie sera étendue à 100 hectares pour accroître la production et l'emploi local.

La Sonacos, un pilier du développement industriel et commercial régional

Elle a été aussi l'occasion pour les équipes du ministère en charge du développement des PME et PMI de procéder à l'évaluation de la relance de l'usine de la Sonacos de Ziguinchor, destinée à redevenir un pilier du développement industriel et commercial régional.

« Cette mission illustre la détermination du gouvernement à moderniser les infrastructures économiques, soutenir le commerce et les PME, et impulser une croissance durable et inclusive en Casamance », a-t-il affirmé.

Sur ce, le secrétaire d'État chargé du Développement des PME-PMI a annoncé qu'il sera prochainement à Ziguinchor dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie nationale de promotion et de développement des PME et PMI.

L'objectif de cette rencontre est de poursuivre les échanges et de renforcer l'accompagnement des acteurs économiques locaux.