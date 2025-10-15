Sénégal: 3,8 millions de francs CFA de faux billets saisis

La police a interpellé un individu qui était en possession d'un lot important de faux billets, d'une contrevaleur estimée à 3 800 000 FCFA. L'information a été rendue publique mercredi.

Dans sa note, la police sénégalaise renseigne que ce lot est composé de 80 billets dits « noirs » et de 300 billets de couleur verte. L'ensemble représente une contrevaleur estimée à 3,8 millions de FCFA.

« Le mis en cause a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit afin d'identifier les éventuels complices et démanteler ce réseau de contrefaçon », indique la police.

Thiès : quatre individus interpellés pour détention et mise en circulation de fausses devises