Sénégal/Mauritanie: Équipe nationale du Sénégal - Sadio Mané, le sceau du plus grand

Face à la Mauritanie, lors de cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Sadio Mané a réaffirmé son statut de légende. Auteur d'un doublé décisif, dont un coup franc direct majestueux, l'attaquant a porté les Lions vers une victoire (4-0). Cette victoire scelle leur qualification pour la troisième Coupe du Monde consécutive.

Le Sénégal avait besoin d'une victoire pour terminer en beauté et valider définitivement son billet pour le tournoi nord-américain. Comme un symbole, c'est son numéro emblématique, Sadio Mané, souvent critiqué ces derniers temps, qui a délivré toute la nation.

L'art de répondre sur le terrain

L'ouverture du score est intervenue dans les dernières minutes de la première période. Le Nianthio, d'un coup franc magistral, a fait exploser le stade Abdoulaye Wade de joie. Il a ainsi permis de mettre le Sénégal devant au tableau d'affichage juste avant la pause. Au retour des vestiaires, il a récidivé en inscrivant le deuxième but du Sénégal. Ce doublé intervient quelques jours après un match solide et un but face au Soudan du Sud. Cela prouve que, malgré les murmures sur son âge et son endurance, le joueur d'Al-Nassr conserve une influence capitale sur le jeu sénégalais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces performances arrivent à point nommé, alors que l'attaquant était récemment au centre des débats du public sénégalais. Beaucoup s'interrogeaient sur sa capacité à maintenir son niveau d'antan. Ils estimaient que ses jambes n'apportaient plus le même impact qu'auparavant. Sadio Mané a choisi le terrain, et non les déclarations, pour faire taire ses détracteurs.

Standing Ovation

Toutefois, malgré les critiques et les interrogations sur ses dernières performances, l'attachement des supporters à leur héros national est resté palpable. À la 10e minute du match, l'enceinte du stade Abdoulaye Wade s'est levée pour une standing ovation en l'honneur de Mané. Le score était encore vierge à ce moment-là. Ce geste d'affection du public, loin de la critique des plateaux et réseaux sociaux, a souligné l'admiration du peuple sénégalais pour le joueur.

Par la même occasion, cette dernière journée de qualification a permis à Sadio Mané d'enrichir son palmarès personnel. Avec désormais 119 sélections (selon le dernier décompte) et 49 buts, il consolide son statut de meilleur buteur de l'histoire des Lions.

Le Sénégal se qualifie ainsi pour son quatrième Mondial, le troisième de suite. Le double ballon d'or africain est devenu, depuis plus d'une décennie maintenant, le véritable visage de l'équipe nationale du Sénégal. En guidant les Lions vers la plus grande compétition de football, le vainqueur de la CAN 2021 vient d'apposer son sceau final sur le débat du « plus grand joueur de l'histoire du Sénégal ». Son héritage, déjà colossal après avoir offert au Sénégal sa première CAN, s'écrit désormais en lettres de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Sadio Mané, pour l'éternité.