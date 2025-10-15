Tunisie: Le chef de l'Etat préside la commémoration du 62e anniversaire de la fête de l'Évacuation

Bizerte — Le président de la République Kaïs Saïed, a présidé, ce mercredi, au Cimetière des Martyrs de Bizerte, la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de la fête de l'Évacuation.

À son arrivée, le chef de l'État a passé en revue un détachement des trois armées et salué le drapeau au son de l'hymne national.

À cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif du Cimetière des Martyrs et a récité la Fatiha à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.

Le président a également serré la main à un groupe d'anciens résistants et militants de la région présents à la cérémonie officielle.

Par la suite, le président Saïed, en sa qualité de chef suprême des forces armées, s'est rendu à la Place du Martyr Commandant Mohamed Béjaoui, dont il avait ordonné la réhabilitation lors de sa visite du 15 octobre 2024.

Cette réhabilitation a permis d'éliminer les installations anarchiques aux alentours et d'ériger un monument à la mémoire du héros.

Le président a récité la Fatiha à la mémoire du commandant Béjaoui, l'un des héros de la bataille de Bizerte.

Ce dernier avait choisi de rester dans la ville pour poursuivre le combat jusqu'à ce qu'il soit mortellement touché le 21 juillet 1961, alors qu'il menait ses hommes au front ».

Le président Saïed s'est également rendu, au carrefour Hassan Nouri près du quartier Echaârafa à Bizerte-ville, devant le monument dédié à l'officier martyr Hédi Ouali, tombé lui aussi lors de la bataille de l'évacuation.

Il a récité la Fatiha à la mémoire de ce jeune officier de l'armée nationale, tombé le 22 juillet 1961 à l'âge de 25 ans, alors qu'il défendait la souveraineté nationale.

Au cours de sa visite, le chef de l'État a également pris connaissance de l'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Bizerte, un projet d'un coût total de 16 millions de dinars.

Les travaux concernent notamment l'installation d'équipements modernes, les interventions techniques liées aux structures de génie civil, à la climatisation et aux réseaux électriques, ainsi que l'aménagement du sous-sol de l'établissement.

En marge de cette visite, le président a rencontré plusieurs habitants de la région et a écouté leurs préoccupations.

Y ont été présents, le ministre de la Défense nationale Khaled Sehili, le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yaâcoub, la secrétaire générale chargée de la gestion de la municipalité de Bizerte, Imen Zawawi, ainsi que de hauts cadres militaires et administratifs.