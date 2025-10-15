Congo-Kinshasa: Ituri - La Force de la MONUSCO empêche une attaque de la CODECO contre le site des déplacés de Rhoe

communiqué de presse

La Force de la MONUSCO a ouvert le feu, mardi 14 octobre 2025, pour empêcher des miliciens du groupe armé CODECO d'attaquer des personnes déplacées dans les villages de Ndachulu, Maze et Largu, dans le territoire de Djugu, en Ituri.

Très tôt le matin, vers 7h40, heure locale, les habitants de Ndachulu ont été réveillés par des tirs nourris de miliciens de la CODECO, qui tentaient d'attaquer le site de déplacés de Rhoe, situé à une centaine de kilomètres de Bunia. Un autre groupe armé avançait simultanément vers Maze, où il a tendu une embuscade à des agriculteurs se rendant dans leurs champs. Alertée, la Force de la MONUSCO s'est rapidement déployée et a tiré plusieurs salves de dissuasion pour repousser les assaillants.

Une autre unité est intervenue à Maze avant de progresser jusqu'à Largu, où des menaces similaires avaient été signalées. Cette action conjointe a permis de bloquer l'avancée des miliciens, notamment vers Largu, selon des sources locales.

Le chef de la chefferie des Bahema Nord a salué « l'intervention des Casques bleus, qui a permis de sauver des milliers de vies et d'éviter le pire ». À 11 heures locales, la situation était redevenue calme, selon des sources de la MONUSCO présentes sur place.

Deux civils ont été tués par les assaillants et plusieurs habitations ont été incendiées dans le village d'Ogobi. Par ailleurs, plusieurs véhicules humanitaires bloqués dans la zone ont pu être protégés et escortés par la MONUSCO jusqu'à leur base, près de l'hôpital de Drodro.

Les Casques bleus poursuivent leurs patrouilles dans la région, de jour comme de nuit, afin de maintenir leur présence dissuasive et de prévenir toute nouvelle tentative d'attaque.