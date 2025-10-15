Tunisie: Tourisme tunisien - Un record post-Covid avec 7,16 millions d'arrivées sur huit mois

Le tourisme tunisien poursuit sa remontée. Entre janvier et août 2025, le pays a accueilli 7 162 936 visiteurs, selon les données de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT). Ce total marque une progression de 8,3 % par rapport à la même période de 2024 et une hausse de 13,8 % par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Les non-résidents étrangers représentent la très grande majorité des arrivées, avec 6 124 000 visiteurs, soit 85,5 % du total. Leur nombre a progressé de 8,5 % sur un an, traduisant la vigueur de la reprise sur les principaux marchés émetteurs.

Les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) ont, de leur côté, été 1 038 936 à rentrer au pays durant les huit premiers mois de l'année, en hausse de 7,6 % par rapport à 2024, mais légèrement en deçà du niveau de 2019 (-2,2 %).

Les Maghrébins dominent, les Européens confirment leur retour

Les Maghrébins demeurent les premiers visiteurs de la Tunisie, avec 3,72 millions d'entrées, soit plus de la moitié (52 %) des arrivées totales. Cette catégorie enregistre une croissance de 8 % par rapport à 2024 et de 21,2 % par rapport à 2019.

Les Algériens restent le premier contingent maghrébin (2,11 millions de visiteurs, -0,6 % sur un an), suivis par les Libyens, en forte progression (+22,9 %, 1,55 million d'arrivées). Les Marocains et Mauritaniens affichent également des évolutions positives, quoique plus modérées.

Les Européens consolident leur retour avec 2,22 millions d'entrées, en hausse de 8,9 % sur un an et de 10,1 % par rapport à 2019. La France reste le principal marché émetteur, avec 803 794 visiteurs, soit une croissance de 8 % par rapport à 2024. L'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni complètent le podium, ce dernier affichant une spectaculaire hausse de 87 % par rapport à 2019.

Plusieurs marchés européens enregistrent des progressions notables : Irlande (+96 %), Portugal (+17 %), Suisse (+14 %) et Grèce (+25 %). En revanche, certains marchés d'Europe centrale connaissent un léger repli, notamment la République tchèque (-10 %) et la Slovaquie (-8 %).

Du côté des autres régions, les arrivées nord-américaines atteignent 53 852, en hausse de 6 % sur un an et de 62 % par rapport à 2019. Les marchés asiatiques montrent également des signes de reprise : le Japon (+35 %), la Chine (+15,5 %) et le Brésil (+15 %) progressent tous, bien que leurs volumes restent modestes.

Des performances au-dessus du niveau pré-Covid

Avec une croissance globale de 13,8 % par rapport à 2019, la Tunisie dépasse désormais son niveau d'avant-pandémie. Cette performance s'explique par une reprise soutenue de la demande régionale, une meilleure connectivité aérienne, et la diversification des marchés menée par les autorités touristiques.

Et là, il n'est pas inutile de rappeler que ces résultats s'inscrivent aussi dans la continuité de la stratégie nationale visant à renforcer la compétitivité du secteur, allonger la durée moyenne des séjours et améliorer la qualité de l'offre touristique.