Tunisie: Hôpital Habib Bourguiba à Sfax - Un enfant sauvé après un arrêt cardiaque soudain

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le personnel médical et paramédical du service de chirurgie cardiaque et vasculaire de l'Hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax a sauvé dimanche dernier la vie d'un enfant de 12 ans, victime d'un arrêt cardiaque soudain lié à une malformation cardiaque congénitale.

Selon la direction régionale de la santé à Sfax, une réanimation cardio-respiratoire immédiate a permis de rétablir le pouls de l'enfant. Celui-ci a ensuite été transféré en salle d'opération, où une chirurgie cardiaque délicate a été réalisée avec succès par l'équipe médicale.

Malgré une phase critique post-opératoire, l'enfant se porte actuellement bien, grâce à la coordination entre les équipes de chirurgie cardiaque, d'anesthésie et de réanimation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.