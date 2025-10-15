Tunisie: Hôpital Habib Bourguiba à Sfax - Un enfant sauvé après un arrêt cardiaque soudain

Le personnel médical et paramédical du service de chirurgie cardiaque et vasculaire de l'Hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax a sauvé dimanche dernier la vie d'un enfant de 12 ans, victime d'un arrêt cardiaque soudain lié à une malformation cardiaque congénitale.

Selon la direction régionale de la santé à Sfax, une réanimation cardio-respiratoire immédiate a permis de rétablir le pouls de l'enfant. Celui-ci a ensuite été transféré en salle d'opération, où une chirurgie cardiaque délicate a été réalisée avec succès par l'équipe médicale.

Malgré une phase critique post-opératoire, l'enfant se porte actuellement bien, grâce à la coordination entre les équipes de chirurgie cardiaque, d'anesthésie et de réanimation.