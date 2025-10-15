Tunisie: Kasserine - 27 500 coccinelles dispersées pour renforcer la lutte contre la cochenille du cactus

Le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé avoir dispersé 27 500 coccinelles dans la région de Kasserine dans le cadre de la lutte biologique contre la cochenille du cactus.

Ces interventions s'inscrivent dans un plan global de lutte contre ce fléau, combinant des actions agricoles (élagage et nettoyage des raquettes inférieures), chimiques (traitement aux huiles minérales), mécaniques (arrachage et enfouissement des plantes contaminées) et biologiques (introduction de coccinelles). Des campagnes de sensibilisation et de formation sont également menées auprès des agriculteurs de la région.

Une réunion de travail s'est tenue mardi au siège du ministère, sous la présidence du chef de cabinet Heikel Hachlef, pour évaluer la situation actuelle et les résultats des interventions sur le terrain. Les participants ont examiné les moyens de renforcer la coordination entre les différents intervenants et d'améliorer l'efficacité des actions préventives, notamment l'élagage et le nettoyage des plantations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Heikel Hachlef a insisté sur l'importance de multiplier les actions de sensibilisation et de formation des agriculteurs sur les méthodes de lutte contre la cochenille, tout en appelant à une meilleure coordination entre les structures centrales et régionales. Il a également recommandé l'élaboration d'un guide technique spécifique à la région de Kasserine, comprenant un calendrier d'interventions et les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

Concernant la zone de Zalfane, qui compte près de 30 000 hectares de figuiers de Barbarie sans épines, le responsable a appelé à une campagne collective d'arrachage des haies de cactus entourant les zones de production, qu'elles soient infestées ou non, afin de prévenir la propagation du parasite.

Il a enfin souligné la nécessité de renforcer la collaboration avec l'Association nationale pour le développement du figuier de Barbarie en vue de créer des start-up spécialisées dans la reproduction de coccinelles, dont l'efficacité dans la lutte contre la cochenille a été prouvée scientifiquement.