Afrique Centrale: Guerre de l'Est - Washington durcit le ton envers Kigali

Le récent communiqué du Bureau des affaires africaines du Département d'État américain, publié sur son compte X, place clairement le Rwanda face à ses responsabilités dans la persistance du conflit armé à l'Est de la RDC.

Par ce communiqué, Washington exhorte toutes les parties à respecter le cessez-le-feu contenu dans la déclaration de principes signée à Doha entre la RDC et le M23. En misant sur une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, Washington veut mettre la question de la RDC au centre de l'agenda mondial. Il sera question d'examiner les horribles exactions perpétrées contre les civils, notamment par le M23. Washington réitère donc son engagement à continuer de promouvoir la responsabilisation afin que ceux qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en subissent les conséquences.

En dénonçant les atrocités commises par le M23/RDF, Washington semble vouloir marquer une rupture avec un régime rwandais jouant sur sa crédibilité sur la scène internationale. Ce qui veut dire que les crimes du M23/RDF ne pourront plus être réduits aux simples discussions régionales stériles. Désormais, ce sont les grandes puissances qui vont en débattre avec le risque pour Kigali de voir son image écornée au plus haut niveau à l'international.

Le message du bureau Afrique des Etats Unis est en réalité, selon maints observateurs, un ultimatum lancé à Paul Kagame. Ce dernier est appelé à cesser d'utiliser le M23 comme bras armé. Le ton à l'égard du Président rwandais a changé à la lumière du communiqué du bureau Afrique du département d'Etat américain, légitimant par le fait même, le discours de Kinshasa qui n'a cessé de dénoncer l'agression rwandaise. Dossier à suivre.

