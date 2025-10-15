Tunisie: Kaïs Saïed célèbre la mémoire des martyrs et suit l'avancement de projets à Bizerte

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, ce mercredi, au Cimetière des Martyrs de Bizerte, la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de la Fête de l'Évacuation.

À son arrivée, le chef de l'État a passé en revue un détachement des trois armées et salué le drapeau national au son de l'hymne. Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif et récité la Fatiha à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.

Le président a également salué un groupe d'anciens résistants et militants de la région présents à la cérémonie officielle.

Par la suite, en sa qualité de chef suprême des forces armées, Kaïs Saïed s'est rendu à la place du Martyr Commandant Mohamed Béjaoui, dont il avait ordonné la réhabilitation lors de sa visite du 15 octobre 2024. Cette réhabilitation a permis d'éliminer les installations anarchiques environnantes et d'ériger un monument à la mémoire du héros. Le président y a récité la Fatiha à la mémoire du commandant Béjaoui, l'un des héros de la bataille de Bizerte, tombé le 21 juillet 1961 alors qu'il menait ses hommes au combat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef de l'État s'est ensuite rendu au carrefour Hassan Nouri, près du quartier Echaârafa à Bizerte-ville, devant le monument dédié à l'officier martyr Hédi Ouali, tombé le 22 juillet 1961 à l'âge de 25 ans, alors qu'il défendait la souveraineté nationale.

Dans le cadre de cette visite, Kaïs Saïed a également pris connaissance de l'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Bizerte, un projet d'un coût total de 16 millions de dinars. Les travaux portent notamment sur l'installation d'équipements modernes, la rénovation des structures de génie civil, de climatisation et des réseaux électriques, ainsi que l'aménagement du sous-sol de l'établissement.

En marge de cette visite, le président a rencontré plusieurs habitants de la région et écouté leurs préoccupations.

Étaient présents à la cérémonie le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, la secrétaire générale chargée de la gestion de la municipalité de Bizerte, Imen Zawawi, ainsi que de hauts cadres militaires et administratifs.