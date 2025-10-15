Tunisie: Lancement du chantier de restauration du mur du vieux port de Ghar El Melh

Les travaux de restauration du mur historique du port de Ghar El Melh, dans le gouvernorat de Bizerte, ont été officiellement lancés mardi 14 octobre 2025, a annoncé le ministère des Affaires culturelles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de préservation et de valorisation du patrimoine archéologique et historique tunisien.

Le projet est mené sous la supervision de l'Institut national du patrimoine (INP), qui veille à la conservation et à la restauration des sites et monuments anciens menacés par le temps ou les conditions climatiques.

Le mur du vieux port de Ghar El Melh, également appelé mur défensif du port antique, constituait autrefois une fortification stratégique protégeant à la fois le port et l'ancien arsenal naval (Dar Essinaa). Selon les archives de l'INP, sa construction remonte à la première moitié du XVIIe siècle, période correspondant à la fondation de la ville de Ghar El Melh, alors considérée comme un important port militaire et commercial sous la régence ottomane.

Cette opération de restauration vise à préserver l'intégrité architecturale du site, à freiner sa dégradation et à valoriser le patrimoine historique de la région, qui figure parmi les sites côtiers les plus emblématiques du nord de la Tunisie.

Le ministère des Affaires culturelles a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à sauvegarder les monuments historiques et à renforcer les actions de restauration dans les différentes régions du pays, dans le but de promouvoir le tourisme culturel et le développement local durable.