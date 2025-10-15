Gabon: Lancement officiel de la campagne 'Octobre Rose' 2025

Sous le haut patronage de Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, marraine de la lutte contre les cancers féminins, s'est tenue ce jour la cérémonie officielle de lancement de la campagne "Octobre Rose".

Placée sous le thème « Se faire dépister, c'est aimer la vie », cette cérémonie a enregistré la présence distinguée du Vice-Président de la République, des membres du Gouvernement, ainsi que de nombreux hauts cadres de l'administration publique.

Madame Elodie Diane Fouefoue, épouse Sandjoh, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, a pris part à cette importante cérémonie, marquant ainsi l'engagement de son département ministériel dans la sensibilisation et la mobilisation des femmes autour de cette cause nationale.

En effet, la lutte contre les cancers féminins, au premier rang desquels ceux du sein et du col de l'utérus, constitue une priorité majeure pour la protection et le bien-être de la femme gabonaise.

Les temps forts de la cérémonie ont été marqués par les interventions du Directeur Général de G1ère, du Ministre de la Santé, ainsi que par le discours émouvant de Madame la Première Dame du Gabon, qui a réaffirmé son engagement pour la prévention et le dépistage précoce des cancers féminins.

La cérémonie a également été enrichie par des témoignages émouvants de femmes survivantes du cancer, ainsi que par la diffusion d'une courte vidéo de sensibilisation soulignant l'importance du dépistage précoce.

La cérémonie s'est achevée par une visite des stands d'information et de dépistage, au cours de laquelle les participants ont pu découvrir les initiatives des structures sanitaires, des associations et des partenaires engagés dans cette lutte.

À travers cette campagne nationale, le Gabon réaffirme sa détermination à promouvoir la santé, la prévention et la dignité de toutes les femmes.