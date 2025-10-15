Gabon: Formation pratique sur les techniques de rédaction administrative

Sous la présidence effective d'Élodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, s'est ouverte ce mardi 14 octobre 2025, au Centre de promotion et protection sociale des femmes victimes de violences, la formation pratique sur les techniques de rédaction administrative et la communication hiérarchique, au profit des cadres et agents du département.

Animée par Sosthène Ngokila, Directeur de Cabinet du Ministre, cette session de renforcement de capacités vise à améliorer la qualité de la correspondance administrative, à fluidifier la communication interne et externe, et à promouvoir la culture de l'excellence au sein du Ministère.

Dans son allocution d'ouverture, Madame le Ministre a rappelé que :

« Le professionnalisme est notre crédibilité institutionnelle. Cette formation a pour ambition de nous aider à élever notre niveau afin d'atteindre une performance admirable. Elle marque le début d'un cycle d'apprentissage continu, où chaque agent aura l'opportunité de s'améliorer et de s'épanouir. »

Elle a également exhorté les responsables hiérarchiques à s'impliquer pleinement :

« Vous êtes les gardiens de la discipline et les premiers modèles d'excellence. Votre participation et votre soutien sont non négociables, car nous sommes jugés à travers la qualité des documents qui sortent de nos services. »

La première journée de cette formation s'est déroulée dans une ambiance studieuse et dynamique, marquée par la concentration et l'engagement des participants.

La session se poursuit demain, avec le même enthousiasme, pour renforcer encore davantage la rigueur administrative et la cohésion institutionnelle au sein du département ministériel.