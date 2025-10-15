Tunisie: Gafsa - Les sangliers dévastent les cultures

Les agriculteurs de la délégation de Gafsa Nord ont lancé un appel de détresse aux autorités régionales, face aux dégâts croissants causés par la prolifération des sangliers dans la région.

Dans un appel adressé mardi 14 octobre au Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) de Gafsa, plusieurs exploitants ont demandé une intervention urgente pour protéger leurs cultures menacées de destruction.

Des agriculteurs des localités d'Ouled Dellal, Ouled Zaid, El Mritba, Ouled Omrane et El Mtakidès affirment être contraints de passer leurs nuits dans leurs exploitations, allumant des feux pour éloigner les sangliers qui ravagent leurs champs.

Les exploitants soulignent que leurs récoltes constituent leur unique source de revenu, et que les pertes répétées dues aux attaques de sangliers mettent en péril leur subsistance et la saison agricole.

Les agriculteurs appellent les autorités concernées à mettre en place des mesures de lutte efficaces, notamment des opérations de régulation de la population de sangliers, pour préserver leurs terres et leurs moyens de vie.