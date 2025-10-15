Tunisie: Gafsa - Les sangliers dévastent les cultures

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les agriculteurs de la délégation de Gafsa Nord ont lancé un appel de détresse aux autorités régionales, face aux dégâts croissants causés par la prolifération des sangliers dans la région.

Dans un appel adressé mardi 14 octobre au Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) de Gafsa, plusieurs exploitants ont demandé une intervention urgente pour protéger leurs cultures menacées de destruction.

Des agriculteurs des localités d'Ouled Dellal, Ouled Zaid, El Mritba, Ouled Omrane et El Mtakidès affirment être contraints de passer leurs nuits dans leurs exploitations, allumant des feux pour éloigner les sangliers qui ravagent leurs champs.

Les exploitants soulignent que leurs récoltes constituent leur unique source de revenu, et que les pertes répétées dues aux attaques de sangliers mettent en péril leur subsistance et la saison agricole.

Les agriculteurs appellent les autorités concernées à mettre en place des mesures de lutte efficaces, notamment des opérations de régulation de la population de sangliers, pour préserver leurs terres et leurs moyens de vie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.