Tunisie: Kaïs Saïed préside la cérémonie du 62e anniversaire de la Fête de l'Évacuation à Bizerte

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, ce mercredi 15 octobre 2025, la cérémonie officielle de commémoration du 62e anniversaire de la Fête de l'Évacuation, organisée au cimetière des Martyrs, dans le gouvernorat de Bizerte.

Le chef de l'État s'est rendu dans la matinée à la place du martyr Mohamed Bejaoui, où il a récité la Fatiha à la mémoire des martyrs tombés pour la libération de la Tunisie.

Cette commémoration nationale, marquant le départ du dernier soldat français de Bizerte le 15 octobre 1963, symbolise l'achèvement de la souveraineté tunisienne après une longue lutte pour l'indépendance.

À l'issue de la cérémonie, le président Kaïs Saïed s'est dirigé vers l'avenue Habib Bourguiba à Bizerte, où il a rencontré des citoyens venus assister aux festivités et échanger avec lui sur les enjeux du moment.

La Fête de l'Évacuation, célébrée chaque année, demeure l'un des événements les plus marquants de l'histoire contemporaine de la Tunisie, rappelant le courage et le sacrifice de ceux qui ont combattu pour la liberté du pays.