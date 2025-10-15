Sénégal: Discours contraires aux bonnes moeurs - « Gaindé Macky bou djiguéne » fixée sur son sort le 20 octobre

15 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

En béquilles, vêtue d'une robe jaune, Daba Mbodji, alias « Gaindé Macky bou djiguéne », vient d'être jugée devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le délibéré a été fixé au 20 octobre. Elle est poursuivie pour offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'Etat, en l'occurrence le Premier Ministre, insultes à l'égard d'un groupe par le biais informatique et discours contraires aux bonnes moeurs.

Dans un « life » sur tik tok écouté à l'audience, elle injurie copieusement « le leader » du Pastef et certains de ses partisans, sans citer le premier nommé. Interrogé sur ses propos, Daba Mbodji a répondu que ses adversaires politiques ont ouvert les hostilités en publiant ses vidéos intimes destinées à son ex-petit ami, avec qui elle est sortie pendant 3 ans.

Le représentant du parquet a requis 6 mois ferme pour l'offense et les discours contraires aux bonnes moeurs et la relaxe pour les insultes. Mes El Hadji Amadou Sall et Oumar Yom ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour le discours contraires aux bonnes moeurs et la relaxe pour les 2 autres infractions.

