Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 241,184 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue de financer son budget, l'Etat Côte d'Ivoire a levé le mardi 14 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 241,184 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 70 jours, 77 jours et 15 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 220 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 254,699 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 115,77%.

Le montant des soumissions retenu est de 241,184 milliards de FCFA et celui rejeté à 13,515 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 94,69%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,60% pour les bons de 70 jours,5,27% pour ceux de 77 jours, 7,14% pour les obligations de 15 ans.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 décembre 2025 pour les bons de 70 jours et au 30 décembre 2025 pour ceux de 77 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au15 octobre 2040 pour celles de 15 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.