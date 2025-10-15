Maroc: La société immobilière Balima SA annonce une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025

Le chiffre d'affaires de la société immobilière Balima SA a connu une hausse de 3% à l'issue du premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon les indicateurs d'activité du deuxième trimestre 2025 établis par la direction de l'entreprise.

Ces indicateurs font apparaitre un chiffre d'affaires de 25,245 millions de dirhams (MDH) contre 24,510 MDH au 30 juin 2024. Quant au chiffre d'affaires du 2ème trimestre, il enregistre une progression de 3,57% à 12,500 MDH.

« La part des baux commerciaux représente 53% du parc locatif de la Société » a précisé la direction de Balima SA. Elle ajoute que les baux professionnels et à usage habitation représentent respectivement 16% et 31% du parc.

Dans leurs indicateurs d'activité, les dirigeants de Balima soulignent que la société n'a procédé à aucune acquisition ou cession durant le deuxième trimestre 2025. Les investissements engagés par l'entreprise se sont élevés à 3,890 MDH durant le deuxième trimestre 2025 et concerne principalement les travaux de remise en état de l'hôtel Balima.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Côté endettement, la direction de Balima se veut formelle : la société n'a contracté ni dettes à long ou moyen terme, ni découverts bancaires durant le deuxième trimestre 2025.