Sénégal: Education financière - L'Oqsf et Aflatoun International lancent la contextualisation des programmes scolaires au pays

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), en partenariat avec Aflatoun international, a ouvert mardi, 14 octobre 2025 à Dakar, un atelier technique consacré à la contextualisation de l'éducation financière dans les curricula programmes du moyen secondaire. Cette initiative s'inscrit dans le Programme national d'éducation financière (Pnef 2025-2029) et marque une étape clé dans la lutte contre l'illettrisme financier au Sénégal.

Présidant la cérémonie d'ouverture, Papa Amadou Diagne, secrétaire exécutif de l'Oqsf, a souligné la portée stratégique de cette démarche. « L'apprentissage de l'éducation financière dès le plus jeune âge est nécessaire pour développer chez les enfants et jeunes les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et responsables », a-t-il déclaré.

Le Pnef vise à doter les jeunes Sénégalais de compétences financières de base, à favoriser leur inclusion dans le système financier et à renforcer leur autonomie citoyenne. Cette réforme, selon M. Diagne, « contribuera à bâtir une génération capable de gérer ses ressources avec discernement et de participer activement à la vie économique du pays ».

Une démarche inclusive et multisectorielle

L'atelier qui s'étend sur deux jours regroupe un large éventail d'acteurs : ministères, syndicats, institutions financières, société civile etc. Ensemble, ils oeuvrent à une intégration durable de l'éducation financière dans les curricula nationaux.

Pour Aissatou Léna Sène, doyenne de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation au ministère de l'éducation nationale, cette initiative s'inscrit pleinement dans la refondation curriculaire en cours. Pour lui, « l'éducation financière va constituer un pilier de l'autonomie et de l'inclusion des futurs citoyens ».

A l'en croire, l'éducation financière établit un pont entre l'école et la réalité socio-économique, rappelant que cette démarche concerne l'ensemble du continuum éducatif, du préscolaire au moyen secondaire.

Vers des outils pédagogiques contextualisés

De son côté, Waliou Yessoufou, directeur des programmes de Aflatoun International, a précisé que cet atelier vient parachever un processus engagé depuis 2023 pour adapter les contenus régionaux aux réalités sénégalaises.

« Cet atelier vise à comparer les manuels régionaux aux programmes nationaux et à contextualiser les contenus, la méthodologie et les concepts clés de l'éducation financière », a-t-il expliqué.

Les travaux devraient aboutir à la production de modules de formation adaptés aux besoins des élèves sénégalais, afin de renforcer leurs compétences sociales et financières et de préparer leur insertion professionnelle.

L'initiative poursuit trois grands objectifs. Il s'agit de former des citoyens autonomes et responsables financièrement, favoriser l'inclusion des populations exclues du système financier et, enfin, préparer les jeunes à une insertion socioprofessionnelle réussie.

À travers cette démarche, l'Oqsf réaffirme son rôle central dans la promotion de la culture financière et la protection des consommateurs. En intégrant ces apprentissages dès le moyen secondaire, le Sénégal se dote d'un instrument stratégique pour bâtir une économie plus inclusive, où chaque citoyen dispose des connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.