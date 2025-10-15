La manifestation organisée ce matin, par les étudiants de Tivaoune s'est terminée par des affrontements entre eux et les agents de sécurité de la mairie. Bilan, des vitres cassées au siège de la mairie et quelques blessés. Les étudiants ont délogé quelques établissements scolaires, assiégé la mairie pour exiger le paiement de deux ans d'arriérés de subventions municipales.

Les étudiants tivaouanois des universités du Sénégal sont encore une fois descendus dans les rues pour exiger de l'institution municipale deux années d'arrière de subventions. Ils battu le macadam et délogé certains établissements publics scolaires du moyen secondaire pour finir au siège de l'institution municipale où ils ont scandé le nom du maire Demba Diop Sy, réclamant leurs fonds.

Deux des responsables du collectif des étudiants ont été reçus par le deuxième adjoint au maire alors que le reste du groupe patientait dans le hall de la mairie, attendant l'issue des négociations.

C'est à partir de cet instant que des agents de la sécurité de la mairie sont intervenus pour obliger les étudiants à déguerpir les lieux. La résistance opposée par les étudiants à occasionnée des heurts entre sécurité municipale et manifestants, occasionnant des jets de pierres et confrontations entre les deux camps. Bilan des affrontements, des vitres cassées et quelques petites traces de sang, témoignant certainement quelques quelques blessés. L'intervention de la police a fini par disperser les manifestants. Ce qui a permis au siège de la mairie de retrouver son calme.

Pour ces étudiants, les autorités municipales de tivaouane n'ont pas versé les subventions de 2023-2024 et 2024-2025. Ce qui a plongé certains étudiants dans des situations très difficiles. Selon Moustapha Diagne, les étudiants logés à Nord foire à Dakar risquent d'être délogés pour des arriérés de loyers entre autres difficultés occasionnées par le manque de moyens du côté des étudiants.