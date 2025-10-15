Sénégal: Équipe nationale - Les Lions sous Pape Thiaw sont irrésistibles en deuxième mi-temps

L'équipe nationale du Sénégal a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 à la suite de sa victoire, hier mardi, face à la Mauritanie. Les hommes de Pape Thiaw menaient d'un but à zéro à la mi-temps, mais, comme souvent lors de leurs dernières sorties, la tempête de buts est arrivée en seconde période. Quel est donc le secret de Pape Thiaw pour rendre son équipe aussi performante au retour des vestiaires ?

Le Sénégal, version Pape Thiaw, signe toujours des masterclass en seconde période. Les Lions peuvent bien entamer leurs matchs ou parfois un peu moins bien, mais le résultat reste presque toujours positif au coup de sifflet final. Ils regagnent les vestiaires avec de meilleures intentions et une ambition renouvelée.

Lors du match face à l'Angleterre, le Sénégal avait concédé très tôt l'ouverture du score, ravivant de mauvais souvenirs (la défaite 3-0 face aux Three Lions lors de la Coupe du monde 2022). Mais c'était mal connaître Pape Thiaw et ses hommes. Fidèles à leur mentalité, ils n'ont jamais abdiqué et ont renversé la situation devant le public anglais, au City Ground Stadium, s'imposant 3-1. Les deux derniers buts ont d'ailleurs été inscrits en seconde période, par Habib Diarra (62e) et Cheikh Tidiane Sabaly (90+3).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la République démocratique du Congo, devant plus de 80 000 supporters en feu, les Lions avaient mal entamé ce match pourtant crucial pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Cédric Bakambu et Yoane Wissa avaient fait rêver tout un peuple en vendant aux Congolais le « rêve américain ». Mais la persévérance, le talent et surtout la puissance physique des joueurs sénégalais leur ont permis de quitter Kinshasa avec les trois points (victoire 3-2).

Après le but réducteur de Pape Gueye (2-1), le Sénégal a inversé la tendance grâce à deux réalisations en seconde période : Nicolas Jackson (53e) et Pape Matar Sarr (87e). Les Lions ont ainsi arraché la première place du groupe aux Léopards.

À Juba, le Soudan du Sud avait réalisé l'exploit de rejoindre la pause en n'étant mené que d'un but à zéro face à des Lions assoiffés de victoire. Mais ils ne sont jamais parvenus à revenir dans le match. Totalement dépassés après la reprise, ils ont sombré en seconde période encaissant quatre nouveaux buts.

Face aux Mourabitounes, les Lions menaient également 1-0 à la mi-temps, mais ce qui attendait la Mauritanie au retour des vestiaires fut bien pire. Portés par un Sadio Mané des grands soirs, les Sénégalais se sont imposés 4-0, inscrivant trois buts en seconde période et validant ainsi leur billet pour l'Amérique.

C'est donc systématiquement après la pause que les Lions se réveillent et se déchaînent. Une constance qui s'explique en grande partie par une caractéristique souvent passée inaperçue : leur exceptionnelle condition physique.

Flammacoach, l'artisan de la métamorphose physique des Lions

Les joueurs sénégalais sont de véritables monstres physiques, et cela s'explique en grande partie par le travail colossal du nouveau préparateur physique des Lions, Hussein Bichara Farhat, plus connu sous le nom de Flammacoach. Depuis plusieurs années, il accompagne plusieurs footballeurs sénégalais durant leurs vacances, parmi lesquels Bouna Sarr, Lamine Camara ou encore Amara Diouf et la liste est longue.

Désormais, plus personne ne vient au Sénégal en vacances pour simplement se reposer. Les joueurs se dirigent directement vers le spécialiste pour peaufiner leur condition physique.

En août 2024, il a officiellement été nommé préparateur physique de l'équipe nationale, et les résultats sont déjà spectaculaires.

Les Lions ne peinent plus à terminer leurs matchs et demeurent lucides jusqu'aux dernières minutes. Mieux encore, ils sont capables d'enchaîner les sprints alors que les 90 minutes réglementaires sont dépassées -- un moment où leurs adversaires, eux, sont souvent épuisés, « carbonisés ». C'est alors que les buts s'enchaînent.

L'excellent travail de Flammacoach porte donc ses fruits. C'est un homme de l'ombre, mais sa lumière se reflète à des milliers de kilomètres, à travers les performances éclatantes des joueurs sénégalais.

Pape Thiaw y est aussi pour quelque chose. Ses changements sont à chaque fois décisifs et c'est grâce à sa bonne lecture du match.

Le Sénégal termine désormais ses matchs en force. L'attaque des Lions reste une menace constante. Il ne faut pas s'attendre à avoir du répit lorsqu'on affronte cette équipe de Pape Thiaw. Tout cela est en grande partie dû au préparateur physique Flammacoach, qui a su donner ce nouveau visage aux Lions, les transformant en véritables monstres sur le plan physique.