Togo: Avoir des enfants quand on veut

15 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération en collaboration avec l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), a organisé mardi une réunion consacrée à la planification familiale et à la procréation.

Les jeunes femmes, doivent avoir un réel pouvoir de décision sur leur santé sexuelle et reproductive. Au Togo, près de 40 % des femmes n'ont toujours pas la possibilité de choisir librement quand et combien d'enfants elles souhaitent avoir.

Pour répondre à ces enjeux, les discussions ont porté sur la mise en œuvre de politiques publiques plus inclusives : accès renforcé à la santé reproductive, adoption de politiques familiales modernes, création d'emplois décents et promotion de la solidarité intergénérationnelle.

Ces échanges s'inscrivent dans une volonté plus large d'adapter les stratégies nationales aux dynamiques démographiques, afin d'assurer un avenir plus équilibré, équitable et respectueux des droits fondamentaux.

