« Les données factuelles disponibles montrent qu'en Afrique, 152 millions de personnes sont poussées ou encore plus poussées dans l'extrême pauvreté, provoquée par les dépenses de santé à la charge des ménages, représentant ainsi 44,2% de la population qui subissent des dépenses de santé appauvrissantes ». Dans l'optique d'alléger cette charge aux ménages, Dakar abrite depuis hier, mardi 14 octobre, une formation sur les statistiques de la santé en Afrique, et plus spécifiquement sur le suivi de la protection financière en santé.

La protection financière est au cœur de la couverture sanitaire universelle. Selon Dr Laurence Lannes, économiste principale au Bureau de la Banque mondiale à Dakar, elle en est la dimension la plus tangible pour les citoyens. Dans cet atelier qui contribue à réduire les dépenses de santé chez les ménages, Dr Lannes estime que les chiffres sont parfois abstraits, mais derrière eux se cachent des réalités douloureuses. « Dans plusieurs pays de notre région, une part encore trop importante des dépenses de santé est supportée directement par les ménages.

Ces dépenses dites catastrophiques ou appauvrissantes peuvent annuler des années de progrès en matière de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi le suivi de la protection financière à travers son indicateur n'est pas seulement un exercice statistique, c'est un outil de justice sociale. Il nous aide à identifier les inégalités cachées, à cibler les politiques les plus efficaces et à plaider pour un financement plus équitable des systèmes de santé », a-t-elle fait savoir. Et d'estimer : « grâce à nos projets, 1,5 milliard de personnes bénéficieront de services de santé de qualité, transformant ainsi la vie de familles et de communautés entières ».

Dr. José Awong Alene, directeur de la division de coordination des programmes statistiques et de l'innovation à Statafrique renseigne pour sa part que selon les estimations conjointes de certaines organisations internationales, plus de 100 millions de personnes dans le monde basculent chaque année dans l'extrême pauvreté en raison des dépenses de santé, dont beaucoup dans le continent africain. Dans certains pays de ladite région aussi, jusqu'à 15 à 20 % des ménages connaissent des dépenses de santé catastrophiques.

Un constat qui lui fera dire « cela nous rappelle brutalement que la réalisation de la couverture sanitaire universelle ne se limite pas à l'accès aux services de santé, mais qu'il faut veiller à ce que cet accès ne se fasse pas au détriment des difficultés ».

Selon Dr Aloyse Diouf du bureau résident de l'Oms Sénégal, l'indicateur 3.8.2 qui mesure les dépenses de santé catastrophiques ou appauvrissantes ajoute qu'à ce jour, en dépit des efforts mis en oeuvre, les données factuelles disponibles montrent qu'en Afrique, 152 millions de personnes sont poussées ou encore plus poussées dans l'extrême pauvreté provoquée par les dépenses de santé à la charge des ménages, représentant ainsi 44,2% de la population mondiale totale qui subissent des dépenses de santé appauvrissantes.

Pour cet atelier qui va durer quatre jours, les acteurs soutiennent qu'il intervient à un moment particulièrement important pour nos pays au regard des contraintes budgétaires et des chocs économiques qui menacent les acquis obtenus dans la marche vers la couverture sanitaire universelle.

«Si la couverture sanitaire universelle est définie comme étant l'accès aux services de santé essentiels de qualité, sans que leur coût n'entraîne des dépenses catastrophiques de santé pour les usagers, la protection contre le risque financier en santé qui vise à minimiser ces dépenses catastrophiques demeure et doit demeurer un pilier essentiel de cette CSU », a dit Dr José Awong. Dans un monde en constante évolution, où les défis sanitaires se multiplient et se complexifient, l'accès à des statistiques de santé de qualité est devenu une nécessité absolue.

Pour le directeur de l'agence nationale de la statistique du Sénégal, « elles sont notre boussole, nous permettant d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de nos politiques de santé, d'identifier et de comprendre les inégalités persistantes, qu'elles soient géographiques, économiques ou sociales, afin de cibler nos actions et de ne laisser personne de côté. Elles nous permettent également d'orienter nos ressources vers les populations les plus vulnérables, celles qui souffrent le plus et qui ont le plus besoin de notre soutien ».

Et Samba Cor Sarr, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'hygiène publique d'ajouter : « il ne s'agit pas seulement de collecter des données, mais de produire des évidences robustes, comparables et exploitables pour orienter les politiques publiques, parce qu'en réalité, derrière ces chiffres, ce sont des vies humaines qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues afin de pouvoir faire face aux défis du moment ».

Pour plus d'efficacité dans la pratique, les acteurs proposent d'investir dans des systèmes d'enquête auprès des ménages et veiller à ce qu'ils collectent régulièrement des données pertinentes et de qualité sur les dépenses de santé et surtout, veiller à ce que les données soient utilisées et non seulement collectées pour orienter les politiques et protéger les populations.