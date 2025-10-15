Sénégal: Éducation inclusive au paysl - Le pari du numérique et de l'innovation

Des inspecteurs d'Academies, des inspecteurs d'éducation et de formation, des enseignants-chercheurs d'universités, des membres de la société, entre autres partenaires de l'école, étaient réunis hier, mardi 14 octobre pour échanger sur les opportunités et les défis des ressources numériques pour une éducation inclusive. C'était à l'occasion d'un panel organisé par le Centre national de ressources éducationnelles (CNRE).

Alors que le monde se tourne vers le digital pour repenser ses modèles éducatifs, le Sénégal explore lui aussi les potentialités des ressources numériques pour renforcer la qualité et l'inclusivité de son enseignement. C'est dans ce cadre que s'inscrit le panel sur le thème « Ressources numériques et innovations pédagogiques : opportunités et défis pour une éducation inclusive au Sénégal ». Organisé par le Centre national de ressources éducationnelles (CNRE) hier, mardi 14 octobre, il a permis d'explorer des solutions innovantes et durables permettant aux apprenants de bénéficier des ressources et des nouvelles approches pédagogiques.

« Le numérique et l'intelligence artificielle sont devenus des outils incontournables de notre action pédagogique. Mais leur vraie valeur ne réside pas dans la technologie elle-même. Elle se trouve dans notre capacité collective à les mettre au service de nos objectifs fondamentaux : l'équité, la qualité, l'inclusion », a déclaré la Directrice du CNRE, Seynabou Wade.

Entre plateformes d'apprentissage en ligne, classes virtuelles et outils interactifs, les innovations pédagogiques se multiplient. Ces avancées offrent de réelles opportunités pour améliorer la qualité de l'enseignement et favoriser l'inclusion mais elles soulèvent aussi des défis. « Il ne s'agit pas seulement d'outils modernes, mais de véritables leviers pour transformer nos manières d'apprendre et d'enseigner, grâce aux innovations pédagogiques qu'ils suscitent.

Le numérique offre d'immense perspectives pour construire une école plus adaptée aux besoins de tous les apprenants, quels que soient leur âge, leur lieu de résidence et leurs conditions sociales », a fait savoir Seynabou Wade.

Poursuivant son propos, elle ajoute : « C'est ce qui justifie la mise en place par le MEN de la Stratégie du numérique pour l'éducation 2025/2029 qui traduit une vision ambitieuse de bâtir une société éducative inclusive et performante, fermement ancrée dans les valeurs sénégalaises et africaines, et se déploie en parfaite harmonie avec le projet de transformation systémique du Sénégal impulsé par son Excellence le Président de la République ».

Venu présider la rencontre, le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy dit « réajuster son point de vue par rapport à la grande question du digital, du numérique ». Ce, après les échanges des participants sur le numérique.

En effet, face à ces opportunités et défis, le CNRE dit « assumer pleinement son rôle de structure d'appui et d'accompagnement en tant que pôle national de conception, de production, de diffusion de ressources numériques éducatives et de capitalisation de bonnes pratiques ».