Sénégal: Economie bleue - Vers l'élaboration d'une stratégie national au Sénégal

Le Sénégal va se doter d'une stratégie nationale de l'économie bleue. Le processus d'élaboration de ce document a démarré hier, mardi 14 octobre lors d'un atelier de formation qui a réuni les principaux acteurs institutionnels, techniques et scientifiques du secteur, en vue de de définir les orientations stratégiques d'une économie bleue inclusive, durable et résiliente.

Dans le cadre de ses missions de promotion du développement du secteur maritime, le ministère des pêches et de l'économie maritime a ouvert hier, mardi 14 octobre un atelier national de formulation de la Stratégie nationale de l'Économie bleue du Sénégal. Cette rencontre de 3 jours a réuni les principaux acteurs institutionnels, techniques et scientifiques du secteur, en vue de de définir les orientations stratégiques d'une économie bleue inclusive, durable et résiliente. « L'atelier qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape déterminante.

Il s'inscrit dans la continuité des orientations continentales et régionales en matière d'économie bleue et vise à aligner la vision nationale sur les objectifs de la stratégie régionale développée avec l'appui de l'Union africaine ; à identifier les priorités nationales, les opportunités et les contraintes propres au Sénégal ; proposer des axes stratégiques adaptés à notre contexte socio-économique, écologique et institutionnel ; et à mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une vision partagée et cohérente de l'économie bleu », explique Mamadou Goudiaby , directeur de cabinet du ministère des pêches et de l'économie maritime.

Il souligne que l'économie bleue ne se limite pas à la pêche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle englobe également, dit-il, l'aquaculture, le tourisme côtier, le transport maritime, les biotechnologies marines, les énergies renouvelables marines, la conservation des écosystèmes, et bien d'autres secteurs porteurs. « Il s'agit d'une approche transversale, intersectorielle et inclusive, qui exige une gouvernance intégrée et une coordination renforcée entre tous les acteurs publics et privés.

Je vous invite donc à aborder ces travaux avec ouverture d'esprit, esprit d'équipe et sens du devoir, dans l'intérêt supérieur de notre pays et pour le bien des générations futures », lance-t-il. De son coté, Dr Djiga Thio, représentant de la CEDEAO a relevé que l'économie bleue est une opportunité de transformation systémique, un moteur de croissance inclusive et une voie vers l'autonomie économique de notre région. Toutefois, pour en tirer pleinement profit, du fait du caractère transfrontalier de l'essentiel de nos ressources aquatiques, il invite les Etats membres de la CEDEAO à avancer ensemble, à travers une approche intégrée et participative.

« C'est ainsi, par la mise en commun de nos savoirs et de nos énergies, que nous pourrons construire une économie bleue nationale et régionale inclusive et prospère pour le bien-être de nos populations. Je reste convaincu que les résultats de vos travaux contribueront non seulement à bâtir efficacement la stratégie nationale d'économie bleue du Sénégal, mais aussi à enrichir le processus régional en cours à la CEDEAO », a-t-il soutenu.