La cérémonie de célébration du 30ème anniversaire de PROQELEC (Promotion pour la Sécurité et la Qualité de l'Électricité), s'est déroulée hier, mardi 14 octobre 2025, à Dakar. L'événement a réuni d'anciens cadres de la SENELEC, des partenaires institutionnels et des acteurs majeurs du secteur de l'électricité, dont M. Lat Soukabé Fall, ancien Directeur général de Senelec qui a témoigné de l'historique et de l'importance de cette structure.

La cérémonie a débuté par la projection d'une vidéo regroupant les témoignages d'anciens Directeurs Généraux de PROQELEC et de la SENELEC, retraçant trois décennies d'engagement en faveur de la sécurité électrique au Sénégal. Premier intervenant, M. Moustapha Guèye, Directeur Général de PROQELEC, est revenu sur la vocation de cette association à but non lucratif.

« Depuis 1995, PROQELEC oeuvre pour la formation des artisans et des électriciens, la sensibilisation du public et la promotion de la sécurité électrique », a-t-il rappelé. Il a souligné les réalisations de l'association en matière d'accompagnement des distributeurs, installateurs, formateurs et fabricants de matériel électrique.

« Notre mission est de faire en sorte que l'électricité soit un élément sûr dans les installations intérieures, les écoles, les universités, les marchés et les industries, et non un fléau », a-t-il insisté. Face aux défis futurs, M. Guèye a annoncé un projet ambitieux : la création d'un laboratoire national d'essai. « Aujourd'hui, le matériel installé dans les bâtiments n'est pas suffisamment pris en charge. Ce laboratoire permettra d'en assurer la conformité, la qualité et la sécurité », a-t-il expliqué. Ce projet sera soutenu par la « PROQELEC Académie », un centre d'excellence de formation destiné à renforcer les compétences des acteurs du secteur.

Prenant la parole au nom du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Mme Fatou Mbow a réaffirmé le soutien total de l'État à PROQELEC. « Nous avons tenu à venir manifester notre soutien et tout notre accompagnement à PROQELEC, notamment pour son projet très ambitieux de laboratoire national d'essai », a-t-elle déclaré. Elle a salué cette future infrastructure, qualifiée de « vitale pour la sécurité des installations et des usagers », et a garanti que le projet bénéficierait de « tout l'accompagnement institutionnel requis pour sa pleine mise en oeuvre ».

Cette célébration des 30 ans de PROQELEC a ainsi mis en lumière une vision commune entre l'association et les autorités publiques : renforcer la sécurité électrique à travers l'innovation, la formation et la qualité des équipements. C'était en présence des visages historiques du secteur et avec le soutien renouvelé du ministère de l'Énergie.