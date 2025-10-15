Sénégal: Face aux critiques de tous bords portées sur sa gestion - Le maire Serigne Mboup contre-attaque

Le maire de la commune de Kaolack est sur la défensive. Acculé depuis plusieurs lors par l'opposition, à travers un débat contradictoire émanant des partis politiques, citoyens de la société civile, commerçants ou simples citoyens de Kaolack sur sa manière de gérer, Serigne Mboup a convoqué le week-end dernier une grande rencontre avec les conseillers municipaux, chargés de missions, ambassadeurs honoraires, les services du cadre de vie (Sonaged), divers autres chefs de services régionaux pour faire le point sur la gouvernance à la municipalité de Kaolack.

Dans cet exercice, le maire Serigne Mboup en dehors de la transparence dont il dit avoir usé pour garantir une stabilité dans sa gestion, a orienté l'essentiel de son discours sur la gouvernance au sein de la municipalité. Malgré un budget de huit (8) milliards de Frs à peine exécuté à hauteur de deux (2) milliards de Frs, Serigne Mboup a ainsi fait apprendre que, depuis son arrivée à la tête de la municipalité, les 80 % de ces chiffres prévisionnels sont allés à l'investissement.

Autrement dit, les nombreux projets et programmes que les populations présentaient comme besoins structurants lors de la dernière campagne aux locales. Ainsi classés en pole position des actions prioritaires liées à l'assainissement, à l'éclairage public, à l'éducation de façon générale, à l'urbanisme et au cadre de vie, à la santé, à la jeunesse et au Sport, à la gouvernance entre autres compétences, ces besoins cèdent aujourd'hui la place à un effectif de huit (8) grands projets qui sont présentement en cours d'exécution dans la commune de Kaolack, a dit le maire de Kaolack.

Parmi eux, le programme de réalisation des infrastructures, l'aménagement des espaces publics, des marchés et centres commerciaux, des parcours sportifs et centres de loisirs, l'urbanisme et l'habitat entre autres projets. Concernant la modernisation des marchés Central, Ocass, Boundaw, Kibel, parcelles et le site des tabliers, une enveloppe de 10 milliards 250 mille Frs est déjà disponible dans le cadre d'un partenariat public/privé (PPP) pour doter la ville de Kaolack des marchés les plus modernes du centre du pays.

L'aménagement des boulevards RN1 et RN4 (Médina Baye, Liberté et les autres tronçons choisis) prévu pour assurer la fluidité de la circulation, la sécurité et l'attractivité ainsi que la réalisation d'une académie municipale et des unités de production vont coûter 300 millions de Frs à la commune, a renseigné l'édile de Kaolack. Autant de projets que Serigne Mboup dit avoir soit exécutés ou lancés sous forme d'appel d'offre à coût de plusieurs dizaines de milliards pour le développement de la commune de Kaolack.

Il faut y ajouter les 186 millions de Frs mobilisés pour le soutien des familles démunies, les autres 170 millions de Frs pour l'acquisition des véhicules municipaux, le paiement des salaires des employés et autres primes distribuées aux agents pour une enveloppe respective de 315 millions de Frs et 120 millions à chaque opération, et 183 millions de contribution au Gamou annuel entre 2022 et 2025 que Serigne Mboup dit avoir financé sur fonds propres.

La conséquence, selon lui, est que la mairie de Kaolack vit au-dessous de ses moyens. Face à cette situation à la limite déficitaire, le Maire de Kaolack en appelle à la vigilance de l'État pour soutenir les projets structurants de Kaolack vision 2050 dont le montant global des investissements est estimé à 967,9 milliards de Frs.