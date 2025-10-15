Sénégal: Projet de construction d'une annexe du CFPT/Japon à Diamniadio et « programme de développement économique et social » - Les deux pays signent l'Echange de Notes

15 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par L D

Takeshi Akamatsu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Sénégal, et Abdourahmane Sarr, Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ont procédé à Dakar, le 10 octobre 2025, à la signature de l'Échange de Notes relatif à deux projets de coopération financière non remboursable pour un montant total d'environ 14.816 milliards de F CFA.

Il s'agit respectivement du «Projet de Construction d'une Annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon à Diamniadio » (environ 13,856 milliards de Francs CFA) et du « Programme de Développement Économique et Social » (Fourniture d'équipements agricoles : tracteurs, décortiqueuses de riz, etc.) de 960 millions de Francs Cfa.

Face à la croissance de la population active, le Gouvernement du Sénégal s'engage à améliorer à la fois la qualité et l'accès de la formation professionnelle comme un des domaines prioritaires de la vision « Sénégal 2050 ». Le Sénégal envisage notamment à former des techniciens en maintenance des machines industrielles, y compris dans les secteurs pétrolier et gazier dont la production a débuté en 2024. Par ailleurs, le Sénégal s'est fixé pour objectif d'atteindre 40% d'énergies renouvelables dans son mix électrique d'ici 2030, rendant la formation des techniciens dans ces domaines un enjeu urgent.

Le Japon oeuvre à développer les ressources humaines industrielles dans les domaines des énergies renouvelables et de la maintenance des machines industrielles, grâce à la construction d'une Annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT-SJ) et ses équipements à Diamniadio, nouveau pôle administratif, social et économique. Pour rappel, depuis sa création à Dakar en 1984 grâce à un don du Japon, le CFPT-SJ a formé plus de 7 000 diplômés et est devenu un établissement de référence dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique de l'Ouest.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au partenariat dit « Programme de Développement Économique et Social », il vise à stabiliser la production et la transformation du riz dans la région méridionale de la Casamance, où le Japon soutient parallèlement à travers un autre projet des activités de déminage pour garantir la sécurité. Dans ce cadre, le Japon fournit au Gouvernement du Sénégal des équipements agricoles (tracteurs, décortiqueuses de riz, etc.), y compris des produits d'entreprises japonaises, afin de promouvoir la mécanisation de la production rizicole et du traitement post-récolte.

Il est attendu que cette coopération contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire du Sénégal et à son développement économique et social grâce à la stabilisation de la société. Lors de la TICAD 9, le Japon avait affirmé son engagement à œuvrer pour le renforcement de la sécurité alimentaire et à soutenir une agriculture, une sylviculture et une pêche durables. Ce projet de coopération en est également une concrétisation.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.