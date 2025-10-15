Takeshi Akamatsu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Sénégal, et Abdourahmane Sarr, Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ont procédé à Dakar, le 10 octobre 2025, à la signature de l'Échange de Notes relatif à deux projets de coopération financière non remboursable pour un montant total d'environ 14.816 milliards de F CFA.

Il s'agit respectivement du «Projet de Construction d'une Annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon à Diamniadio » (environ 13,856 milliards de Francs CFA) et du « Programme de Développement Économique et Social » (Fourniture d'équipements agricoles : tracteurs, décortiqueuses de riz, etc.) de 960 millions de Francs Cfa.

Face à la croissance de la population active, le Gouvernement du Sénégal s'engage à améliorer à la fois la qualité et l'accès de la formation professionnelle comme un des domaines prioritaires de la vision « Sénégal 2050 ». Le Sénégal envisage notamment à former des techniciens en maintenance des machines industrielles, y compris dans les secteurs pétrolier et gazier dont la production a débuté en 2024. Par ailleurs, le Sénégal s'est fixé pour objectif d'atteindre 40% d'énergies renouvelables dans son mix électrique d'ici 2030, rendant la formation des techniciens dans ces domaines un enjeu urgent.

Le Japon oeuvre à développer les ressources humaines industrielles dans les domaines des énergies renouvelables et de la maintenance des machines industrielles, grâce à la construction d'une Annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT-SJ) et ses équipements à Diamniadio, nouveau pôle administratif, social et économique. Pour rappel, depuis sa création à Dakar en 1984 grâce à un don du Japon, le CFPT-SJ a formé plus de 7 000 diplômés et est devenu un établissement de référence dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique de l'Ouest.

Quant au partenariat dit « Programme de Développement Économique et Social », il vise à stabiliser la production et la transformation du riz dans la région méridionale de la Casamance, où le Japon soutient parallèlement à travers un autre projet des activités de déminage pour garantir la sécurité. Dans ce cadre, le Japon fournit au Gouvernement du Sénégal des équipements agricoles (tracteurs, décortiqueuses de riz, etc.), y compris des produits d'entreprises japonaises, afin de promouvoir la mécanisation de la production rizicole et du traitement post-récolte.

Il est attendu que cette coopération contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire du Sénégal et à son développement économique et social grâce à la stabilisation de la société. Lors de la TICAD 9, le Japon avait affirmé son engagement à œuvrer pour le renforcement de la sécurité alimentaire et à soutenir une agriculture, une sylviculture et une pêche durables. Ce projet de coopération en est également une concrétisation.